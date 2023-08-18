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Экономика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Национальный банк Украины обновил порядок обмена валют

євро
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины вносит изменения в порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте с 19 августа 2023 года.

По данным НБУ, расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского финансового учреждения и оператора почтовой связи, обособленных подразделений, пункта обмена валюты в доступном для осмотра клиентами месте:

  • информацией о юридическом лице: банка или небанковского учреждения с указанием местонахождения, номера телефона или номера телефона горячей линии, адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу для представления обращений клиентов в банк, небанковское учреждение;
  • контактной информацией Национального банка с указанием местонахождения, номера телефона универсальной горячей линии, адреса электронной почты, ссылки на страницу официального интернет-представительства для подачи обращений клиентов банка, небанковского учреждения в НБУ.

В сообщении НБУ говорится, что указанные изменения будут способствовать наилучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или информирования о нарушениях при осуществлении валютно-обменных операций.

В то же время физическим лицам-нерезидентам предоставили возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины, добавляют в НБУ.

Алгоритм действий граждан в случае возникновения нарушений при осуществлении валютно-обменных операций:

  • нужно обратиться с жалобой к руководству банка или небанковского финансового учреждения, которое нарушает правила обмена валют, чтобы они были в курсе нарушений их подчиненных;
  • если реакции со стороны руководства банка или небанковского финансового учреждения нет, следует обратиться в НБУ.
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Источник: НБУ
Война в Украине, Валюта, Деньги, Курс валют в Украине, Національний Банк України, НБУ
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