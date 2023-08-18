Владимир Носов объяснил, почему настало время изменения финансовой системы, и поделился подробностями запуска WhiteBIT собственного блокчейна WB Network

Человечество подходит к этапу изменения финансовой системы и, соответственно, изменения золотого стандарта. Им будут цифровые активы.

Мало того, для молодого поколения Bitcoin уже является новым золотом – привлекательным, надежным и ценностным инвестиционным инструментом. Значение, роль и влияние цифровых активов на повседневную жизнь человечества со временем будет только расти.

Об этом в интервью YouTube-каналу о бизнесе и инвестициях рассказал основатель и CEO одной из крупнейших криптовалютных бирж Европы родом из Украины WhiteBIT Владимир Носов.

— Мир ускорился. Все вокруг меняется. Финансовая система наиболее бюрократизирована, на ней многое завязано, и изменить ее сложнее всего. Но теперь пришло время ее изменения, как и, в том числе, изменения золотого стандарта. Молодые люди, выросшие в высокотехнологичную информационную эпоху киберспорта, мессенджеров, инстаграма, тиктока, блогеров, тоже изменились. Это совершенно новое поколение. Нужно понимать — во всех властных инстанциях поколение изменится. Через 30-40 лет эти люди будут депутатами, министрами. И если ты им скажешь: давайте закрепим нашу национальную валюту золотым стандартом, они этого не поймут, – пояснил Владимир Носов, добавляя, что для этого поколения новым золотом уже является Bitcoin.

По его словам, прогнозы, что через 5-10 лет стоимость Bitcoin превысит $100 тыс., а то и больше, – вполне реальная перспектива. Это о математике.

В мире 8 млрд человек, а биткоинов только 21 млн. И больше их не станет. Учтем, что значительная часть этих биткоинов утеряна. Сколько в мире людей могут иметь целый биткоин? Довольно небольшое количество.

Учитывая редкость Bitcoin как товара и при условии увеличения аудитории, мотивированной на покупку Bitcoin, его стоимость может существенно прибавить в цене.

— Это сейчас для человека, который владеет 1 Bitcoin, средств не очень много, около $27 тыс. Это важно, но когда биткойн будет стоить, например, $1 млн, у того, у кого будет 1 биткойн, будет 1 млн. Проблема в том, что никто не придерживается биткойна и не продает его раньше. Потому что люди, к которым приходят деньги, – у них дрожат руки. Они хотят быстро заработать, а в итоге теряют, – отметил Владимир Носов.

Также основатель и CEO WhiteBIT поделился подробностями запуска компанией собственного блокчейна WB Network, который работает на алгоритме консенсуса Proof-of-Authority (PoA).

WB Network уже прошла аудит Hacken и получила наивысшую оценку, что свидетельствует о полной безопасности собственного блокчейна WhiteBIT. Базовой монетой блокчейна стал повышенный WBT-WhiteBIT Coin.

— Есть куда расти. И мы идем по этому пути. Я очень надеюсь, что наши клиенты, наше комьюнити это видят. И нам еще долго будет чем удивлять нашу аудиторию. Но уже сегодня наличие собственного блокчейна развязывает нам руки относительно многих полезных интеграций. К тому, скажу, что мы будем работать с проектами, чтобы они размещались на нашем блокчейне, – резюмировал Владимир Носов.

Например, Launchpad от WhiteBIT предлагает владельцам WhiteBIT Coin (WBT) эксклюзивную возможность приобрести токены перспективных криптовалютных проектов по фиксированной цене до их выхода на рынок. Это в свою очередь будет повышать спрос на WhiteBIT Coin

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