Евро подешевел еще на 7 копеек: курс валют в Украине на 18 августа

В пятницу, 18 августа, Национальный банк Украины еще больше укрепил гривну по отношению к евро, установив официальный курс на уровне 39,84 грн/€1.

По сравнению с прошедшими сутками евро подешевел на семь копеек.

Официальный курс доллара, установленный НБУ, остается фиксированным с начала полномасштабной войны. С июля прошлого года он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость доллара и евро отличается от официального курса Нацбанка.

Курс валют в банках Украины 18 августа 2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,75 41,75 Доллар 37,35 37,95

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,85 41,85 Доллар 37,35 38,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,88 41,15 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,80 42,10 Доллар 37,20 38,30

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,80 42,00 Доллар 37,35 38,25

Как известно, Национальный банк Украины планирует переход к более гибкому обменному курсу гривны. Это предусмотрено Стратегией смягчения валютных ограничений.

Украина взяла на себя обязательство о возвращении к гибкому обменному курсу в рамках новой программы с Международным валютным фондом.

Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Источник : НБУ

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