Евро подешевел еще на 7 копеек: курс валют в Украине на 18 августа
В пятницу, 18 августа, Национальный банк Украины еще больше укрепил гривну по отношению к евро, установив официальный курс на уровне 39,84 грн/€1.
По сравнению с прошедшими сутками евро подешевел на семь копеек.
Официальный курс доллара, установленный НБУ, остается фиксированным с начала полномасштабной войны. С июля прошлого года он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость доллара и евро отличается от официального курса Нацбанка.
Курс валют в банках Украины 18 августа 2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,75
|41,75
|Доллар
|37,35
|37,95
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|37,35
|38,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,88
|41,15
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|37,20
|38,30
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,00
|Доллар
|37,35
|38,25
Как известно, Национальный банк Украины планирует переход к более гибкому обменному курсу гривны. Это предусмотрено Стратегией смягчения валютных ограничений.
Украина взяла на себя обязательство о возвращении к гибкому обменному курсу в рамках новой программы с Международным валютным фондом.
Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко