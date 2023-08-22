Евро подорожал почти на 20 копеек: курс валют 22 августа
Во вторник, 22 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,89 грн/€1. Это на 17 копеек дороже, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 22.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,8
|41,8
|Доллар
|37,35
|38,05
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|37,35
|38,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|41,15
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,90
|42,15
|Доллар
|37,35
|38,45
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|42,10
|Доллар
|37,40
|38,30
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко