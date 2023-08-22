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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро подорожал почти на 20 копеек: курс валют 22 августа

курс євро
Фото: Pexels

Во вторник, 22 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,89 грн/€1. Это на 17 копеек дороже, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 22.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,8 41,8
Доллар 37,35 38,05

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,85
Доллар 37,35 38,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 41,15
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,90 42,15
Доллар 37,35 38,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 42,10
Доллар 37,40 38,30
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Евро подорожал почти на 20 копеек: курс валют 22 августа

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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