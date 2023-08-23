НБУ снова снизил курс евро: сколько стоит валюта в банках 23 августа

Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

22 августа, 16:49

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