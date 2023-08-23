НБУ снова снизил курс евро: сколько стоит валюта в банках 23 августа
После резкого подорожания Нацбанк Украины снова снизил официальный курс гривны по отношению к евро до 39,8 грн/€1.
То есть евровалюта подешевела за день на 8 копеек.
Американский доллар стоит 36,57 грн/$1. Его курс на этом уровне зафиксирован НБУ в июле 2022 года.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,2
|42,2
|Доллар
|37,75
|38,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,2
|42,2
|Доллар
|37,9
|38,7
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,25
|42,5
|Доллар
|37,9
|38,8
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,1
|42,2
|Доллар
|37,45
|38,35
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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