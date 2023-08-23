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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

НБУ снова снизил курс евро: сколько стоит валюта в банках 23 августа

євро
Фото: Pixabay

После резкого подорожания Нацбанк Украины снова снизил официальный курс гривны по отношению к евро до 39,8 грн/€1.

То есть евровалюта подешевела за день на 8 копеек.

Американский доллар стоит 36,57 грн/$1. Его курс на этом уровне зафиксирован НБУ в июле 2022 года.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,2 42,2
Доллар 37,75 38,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,2 42,2
Доллар 37,9 38,7

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,25 42,5
Доллар 37,9 38,8

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,1 42,2
Доллар 37,45 38,35
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НБУ снова снизил курс евро: сколько стоит валюта в банках 23 августа

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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