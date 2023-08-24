Стоимость евро и доллара в обменниках выросла: курс валют в Украине 24 августа

Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

22 августа, 17:21

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