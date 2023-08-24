Стоимость евро и доллара в обменниках выросла: курс валют в Украине 24 августа
В четверг, 24 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,53 грн/€1. Это на 27 копеек дешевле, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 24.08.2023:
Курс валют у Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,1
|42,1
|Доллар
|37,75
|38,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,10
|42,10
|Доллар
|37,95
|38,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,82
|41,15
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,40
|42,60
|Доллар
|38,00
|38,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,30
|42,50
|Доллар
|37,70
|38,80
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко