Как выгодно отправить деньги в Украину: сервис ZEN.COM

Европейский финансово-технический проект ZEN.COM с июля 2023 года предоставляет украинцам возможность дешево и удобно отправлять деньги из европейских и других стран мира в Украину. Как воспользоваться услугой — рассказываем далее.

ZEN.COM: как быстро получить средства

Воспользоваться мобильным приложением ZEN.COM и перевести деньги в Украину могут как владельцы карты ZEN Mastercard®, так и клиенты любых других финансовых учреждений.

Для владельцев счетов и карт ZEN Mastercard® доступны особые привилегии — возможность открыть уникальный счет в мультивалюте. Это означает, что перевести деньги можно в USD или EUR, PLN или GBP, а также воспользоваться одной из 25 других валют.

Открыть счет можно прямо в мобильном приложении. Вам не понадобится идти в банк и собирать кучу документов, поэтому процедура займет всего несколько минут.

Просто скачайте ZEN.COM на свой персональный гаджет и пройдите несложную регистрацию — мультивалютный счет открывается мгновенно!

Получить деньги в Украине очень просто: воспользуйтесь одной из доступных систем переводов:

ZEN Buddies;

SWIFT;

PrivatMoney;

SEPA.

О каждой из них расскажем подробнее.

Система ZEN Buddies

Использовать эту систему переводов удобно и выгодно, однако как отправитель, так и получатель должны быть пользователями сервиса ZEN.COM. Вся процедура будет занимать буквально 2-3 минуты.

Чтобы отправить необходимую сумму, достаточно лишь указать номер телефона получателя — перевод будет выполнен автоматически.

Система переводов SWIFT

Это один из самых популярных способов получить международный перевод. Его особенность заключается в том, что уплату комиссионного вознаграждения за отправку средств можно возложить на получателя или поделить между получателем и отправителем:

в первом случае используйте SWIFT OUR;

во втором — SWIFT SHA.

Переводы из PrivatMoney

Самый выгодный и простой способ получить деньги из-за рубежа в Украине. Благодаря сотрудничеству ZEN.COM и PrivatMoney до 18.11.2023 комиссия за переводы не будет начисляться, поэтому ни отправитель, ни получатель не будут тратить лишних средств.

В Украине получить деньги можно в трех валютах на выбор:

доллары США;

евро;

гривни.

Разработчики сообщают, что совсем скоро появится возможность получать переводы и у польских злотых.

Для отправки средств в Украину достаточно указать ФИО получателя и номер его карты или счета. Переводы PrivatMoney через ZEN.COM — это выгодно, быстро и просто!

Услуга предоставляется при сотрудничестве сервиса ZEN.COM с Приватбанком — лидером украинского рынка по предоставлению банковских услуг.

Система переводов SEPA

Это достаточно простой и удобный способ получить в Украине средства из-за рубежа, однако подходит он лишь тем, кто делает переводы в евровалюте.

Система SEPA актуальна для работы со счетами, которые открыты в Европейской экономической зоне, и используется не всеми украинскими финансовыми учреждениями.

Больше информации об особенностях работы мобильного приложения и получения средств из-за рубежа в Украине доступно на сайте zen.com.

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