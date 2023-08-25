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Евро и доллар перед выходными несколько подорожали: курс валют в Украине на 25 августа

Евро и доллар перед выходными несколько подорожали: курс валют в Украине на 25 августа
Фото: Depositphotos

В пятницу, 25 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,65 грн/€. Это на 12 копеек дороже, чем в понедельник.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$.

Какой курс валют в банках Украины 25.08.2023:

Курс валют в Украине на 25.08.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 42,00
Доллар 37,75 38,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 42,10
Доллар 37,95 38,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продаж
Евро 41,30 42,50
Доллар 37,85 38,75

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 42,25
Доллар 37,60 38,70
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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