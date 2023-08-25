Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро и доллар перед выходными несколько подорожали: курс валют в Украине на 25 августа
В пятницу, 25 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,65 грн/€. Это на 12 копеек дороже, чем в понедельник.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$.
Какой курс валют в банках Украины 25.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|42,00
|Доллар
|37,75
|38,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|42,10
|Доллар
|37,95
|38,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продаж
|Евро
|41,30
|42,50
|Доллар
|37,85
|38,75
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|42,25
|Доллар
|37,60
|38,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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