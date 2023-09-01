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Валентина Чорна, редактор ленты

Отечественное КБ Луч подтвердило пуски новой ракеты — видео

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

В пятницу, 1 сентября, Государственное киевское конструкторское бюро Луч опубликовало видео пуска новой ракеты.

Видео было размещено на странице КБ в Facebook.

Судя по траектории и работе двигателя, это была зенитная ракета.

Напомним, 31 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выложил в собственном Facebook видео пуска ракеты.

— Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. “Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт”. Тихая и поющая украинская ночь, — написал он.

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Война в Украине, Зброя, Ракета
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