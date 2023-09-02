Приват24 не будет работать в ночь на 3 сентября: что известно
Онлайн-банкинг Приват24 не будет работать 3 сентября с 00.00 до 05.00 из-за регламентных работ.
Пресс-служба банка сообщила, что запланированные работы проведут, чтобы сделать обслуживание клиентов более удобным и безопасным.
— В период проведения работ 3 сентября с 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка Приват24 и Приват24 для бизнеса, — говорится в сообщении.
Также в банке предупредили о возможных временных задержках в работе других банковских сервисов.
В ПриватБанке просят клиентов учесть график регламентных работ при пользовании Приват24.
Напомним, с июня 2023 года в приложении ПриватБанка можно заказать новую пластиковую карту.
Теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделения и почтоматы Новой Почты.
Источник: ПриватБанк
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