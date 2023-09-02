Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Экономика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Приват24 не будет работать в ночь на 3 сентября: что известно

приват24
Фото: Depositphotos

Онлайн-банкинг Приват24 не будет работать 3 сентября с 00.00 до 05.00 из-за регламентных работ.

Пресс-служба банка сообщила, что запланированные работы проведут, чтобы сделать обслуживание клиентов более удобным и безопасным.

— В период проведения работ 3 сентября с 00:00 до 05:00 утра продлится технологическая пауза в работе цифрового банка Приват24 и Приват24 для бизнеса, — говорится в сообщении.

Также в банке предупредили о возможных временных задержках в работе других банковских сервисов.

В ПриватБанке просят клиентов учесть график регламентных работ при пользовании Приват24.

Напомним, с июня 2023 года в приложении ПриватБанка можно заказать новую пластиковую карту.

Теперь клиенты могут заказать новую пластиковую карту с доставкой по Украине в отделения и почтоматы Новой Почты.

Источник: ПриватБанк

Приват24, ПриватБанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Евро и доллар перед выходными несколько подорожали: курс валют в Украине на 25 августа
Приват24 не будет работать в ночь на 3 сентября: что известно

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Будем рядом с Украиной до ее победы: как встреча в Толедо повлияет на ход войны
Приват24 не будет работать в ночь на 3 сентября: что известно
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Приват24 не будет работать в ночь на 3 сентября: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Приват24 не будет работать в ночь на 3 сентября: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Приват24 не будет работать в ночь на 3 сентября: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь