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Посвящение непобедимости и силе духа: НБУ презентовал памятную монету Военная разведка Украины

Посвящение непобедимости и силе духа: НБУ презентовал памятную монету Военная разведка Украины
Фото: НБУ

В Национальном банке презентовали памятную монету Военная разведка Украины. Ее выпуск приурочен ко Дню военной разведки, который Украина будет отмечать 7 сентября.

По данным НБУ, на аверсе новой памятной монеты размещена эмблема Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На реверсе — известный лозунг военных разведчиков латиницей Sapiens dominabitur astris (Мудрость господствует над звездами).

В центре композиции на фоне поверхности земного шара — изображение совы, пронзающей мечом абрисы территории страны-агрессора. Памятная монета Военная разведка Украины имеет номинал 5 грн, она изготовлена из нейзильбера. Тираж — до 75 тыс. штук.

— Успехи и достижения разведчиков обычно не общеизвестны, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных героев. Мы не можем сейчас поблагодарить всех разведчиков поименно, но можем почтить честь военной разведки. Эта монета — посвящение настоящей непобедимости и силе духа наших воинов, — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Категория качества чеканки монеты — специальный анциркулейтед, масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм. Гурт монеты — рифленый. Дизайн монеты — Татьяна Балута, а скульптор — Владимир Демяненко.

В НБУ обращают внимание, что приобрести памятную монету можно будет с 6 сентября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Всего там планируют реализовать 10 тыс. памятных монет, которые станут доступными с первого дня продажи.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Информацию о начале реализации и точках продажи можно будет узнать на их официальных сайтах.

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Источник: НБУ
Война в Украине, Міноборони України, Монета, Національний Банк України, НБУ, Разведка
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