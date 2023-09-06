Евро подешевело аж на 25 копеек: курс валют в Украине на 6 сентября
В среду, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,25 грн/€1. Это на 25 копеек дешевле, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 06.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|37,1
|37,7
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|37,05
|38,10
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,30
|40,65
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,10
|Доллар
|37,30
|37,80
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,35
|41,35
|Доллар
|37,20
|37,95
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова