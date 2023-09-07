НБУ признал Укрстройинвестбанк неплатежеспособным
Правление Национального банка приняло решение отнести АО Украинский строительно-инвестиционный банк к категории неплатежеспособных.
Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-служба регулятора.
— Доля финучреждения составляла 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023 года, следовательно, отнесение АО Укрстройинвестбанк к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины, — отметили в НБУ.
НБУ принял решение признать банк неплатежеспособным в связи с:
- невыполнением им письменного требования Нацбанка;
- неучетом в полном объеме замечаний Нацбанка к Плану мероприятий;
- отсутствием действенных мер по улучшению финансового состояния и приведения Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных;
- ростом рисков по выполнению Укрстройинвестбанк своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.
4 августа правление НБУ отнесло АО Укрстройинвестбанк к категории проблемных.
С этого момента состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы не приняли надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности.
— Каждый вкладчик АО Укрстройинвестбанк получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закона Украины О системе гарантирования вкладов физических лиц, — говорится в сообщении НБУ.
В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка по состоянию на 1 сентября составляет 606 млн грн.
Согласно информации АО Укрстройинвестбанк, по состоянию на 1 января 2023 года ключевым владельцем банка с долей 74,93% акций является гражданка Украины Светлана Демьяненко.
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