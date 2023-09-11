Марченко сообщил, какое финансирование Украина получит от США до конца 2024 года
Министерство финансов Украины надеется получить $3,3 млрд от США в 2023 году для покрытия дефицита нашего госбюджета, а также на $12-14 млрд в 2024 году — тоже на госбюджет.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время мероприятия, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией EBA Global Outlook: Новая экономика Украины.
Министерство финансов Украины надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца 2023 года $3,3 млрд. На следующий год Минфин надеется получить от США финансирование на уровне этого года.
— Не меньше, чем в этом году: где-то от $12 млрд до $14 млрд. Это то, что мы разрабатываем. Надеемся, что как и в 2023 году, так и в 2024 году США будут вместе с нами, — сказал министр Сергей Марченко.
В этом году внешнее финансирование государственного бюджета Украины составило $42 млрд: из них $35 млрд пошло на покрытие дефицита платежного баланса, остальное — на рост резервов и выплату долгов.
Ранее министр финансов рассказал, почему в Украине одновременно простая и сложная ситуация с финансированием государственного бюджета на 2024 год.
Источник: Экономическая правда
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