Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В рамках инициативы ОКО ЗА ОКО Силы обороны получили 25 разведкомплексов ШАРК

безпілотник ШАРК

Сеть ОККО и фонд Повернись живим завершили передачу Силам обороны разведывательных беспилотных комплексов ШАРК в рамках совместной инициативы ОКО ЗА ОКО. Все 25 комплексов уже отправлены на передовую. Три последних – 11 сентября.

Благодаря работе ШАРКов врагу уже нанесен значительный урон в живой силе и технике. Например, только один из этих 25 разведкомплексов помог уничтожить на Запорожском направлении 5 зенитно-ракетных комплексов Бук, систему залпового огня Град, несколько пушек и гаубиц.

Кроме того, с помощью ШАРКов впервые за российско-украинскую войну был уничтожен комплекс радиолокационной борьбы Свет-КУ и крайне редкая вражеская РЛС Ястреб АВ. Среди других пораженных целей – РЭБ и РЛС Поле-21, Зоопарк-1М, Леер-2, десятки единиц артиллерии и бронетехники.

Сейчас смотрят

ШАРКи в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО получили почти все артиллерийские бригады и разведывательные батальоны, воюющие в составе ВСУ. Кроме того, 4 комплекса переданы морской пехоте, 3 – механизированным бригадам, 2 – Главному управлению разведки МОУ, 1 – подразделению технической разведки учебного центра, выполняющего боевые задания на фронте. Еще один комплекс сыграл большую роль в летней наступательной кампании — его получила отдельная рота разведки, успешно поработавшая на Запорожском направлении.

— Это очень эффективная инвестиция в победу. На приобретение комплексов мы потратили 325 млн грн, а они уже помогли уничтожить вражескую технику на несколько миллиардов гривен. И продолжают работать на линии фронта, – комментирует СЕО ОККО Васыль Даныляк. – Сеть ОККО отчисляла на закупку этой техники по 1 грн с каждого проданного литра нашего брендового топлива Pulls, которое мы теперь называем топливом мести. Не перестаю благодарить всех украинцев, которые присоединились к нашей инициативе.

— 25 разведкомплексов ШАРК уже работают на передовой. Благодаря большой дальности и продолжительности полета они обнаруживают в тылу врага “крупную рыбу” — зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, и корректируют огонь нашей артиллерии по ним. Важно также, что это не просто беспилотники, а самодостаточные комплексы на базе полноприводного переоборудованного шасси — это делает работу экипажей более эффективной и безопасной, — говорит директор Повернись живим Тарас Чмут.

Напомним, что в состав каждого разведывательного комплекса ШАРК входит оборудованный пунктом управления проходной автомобиль Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БпЛА с размахом крыльев 3,4 м и способностью работать в воздухе до 4 часов. Они устойчивы к средствам РЭБ и могут осуществлять адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

Дополнительно к этому в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО было приобретено для Сил обороны Украины еще 25 запасных беспилотников: с целью замены тех аппаратов, которые могут быть потеряны при выполнении боевых задач.

Фото: сеть ОККО и фонд Повернись живим

АЗС, Безпілотники, Война в Украине, Дрони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
После перехвата российского Ми-8 значительно возросло количество россиян, которые хотят сдаться в плен — ГУР
Андрій Юсов - представник ГУР
На Рош га-Шана съехались более 3 тыс. паломников: в Умани заработали пункты пропуска
хасиди в Умані
Наступление ВСУ идет “на ногах”, БпЛА и ПТРК снизили эффективность бронетехники — Буданов
Кирило Буданов
ВСУ зашли в Опытное, но говорить о полном контроле рано — Барабаш
війна
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
В рамках инициативы ОКО ЗА ОКО Силы обороны получили 25 разведкомплексов ШАРК

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
В рамках инициативы ОКО ЗА ОКО Силы обороны получили 25 разведкомплексов ШАРК
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
В рамках инициативы ОКО ЗА ОКО Силы обороны получили 25 разведкомплексов ШАРК
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
В рамках инициативы ОКО ЗА ОКО Силы обороны получили 25 разведкомплексов ШАРК
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
В рамках инициативы ОКО ЗА ОКО Силы обороны получили 25 разведкомплексов ШАРК
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь