В рамках инициативы ОКО ЗА ОКО Силы обороны получили 25 разведкомплексов ШАРК

Сеть ОККО и фонд Повернись живим завершили передачу Силам обороны разведывательных беспилотных комплексов ШАРК в рамках совместной инициативы ОКО ЗА ОКО. Все 25 комплексов уже отправлены на передовую. Три последних – 11 сентября.

Благодаря работе ШАРКов врагу уже нанесен значительный урон в живой силе и технике. Например, только один из этих 25 разведкомплексов помог уничтожить на Запорожском направлении 5 зенитно-ракетных комплексов Бук, систему залпового огня Град, несколько пушек и гаубиц.

Кроме того, с помощью ШАРКов впервые за российско-украинскую войну был уничтожен комплекс радиолокационной борьбы Свет-КУ и крайне редкая вражеская РЛС Ястреб АВ. Среди других пораженных целей – РЭБ и РЛС Поле-21, Зоопарк-1М, Леер-2, десятки единиц артиллерии и бронетехники.

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ШАРКи в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО получили почти все артиллерийские бригады и разведывательные батальоны, воюющие в составе ВСУ. Кроме того, 4 комплекса переданы морской пехоте, 3 – механизированным бригадам, 2 – Главному управлению разведки МОУ, 1 – подразделению технической разведки учебного центра, выполняющего боевые задания на фронте. Еще один комплекс сыграл большую роль в летней наступательной кампании — его получила отдельная рота разведки, успешно поработавшая на Запорожском направлении.

— Это очень эффективная инвестиция в победу. На приобретение комплексов мы потратили 325 млн грн, а они уже помогли уничтожить вражескую технику на несколько миллиардов гривен. И продолжают работать на линии фронта, – комментирует СЕО ОККО Васыль Даныляк. – Сеть ОККО отчисляла на закупку этой техники по 1 грн с каждого проданного литра нашего брендового топлива Pulls, которое мы теперь называем топливом мести. Не перестаю благодарить всех украинцев, которые присоединились к нашей инициативе.

— 25 разведкомплексов ШАРК уже работают на передовой. Благодаря большой дальности и продолжительности полета они обнаруживают в тылу врага “крупную рыбу” — зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, и корректируют огонь нашей артиллерии по ним. Важно также, что это не просто беспилотники, а самодостаточные комплексы на базе полноприводного переоборудованного шасси — это делает работу экипажей более эффективной и безопасной, — говорит директор Повернись живим Тарас Чмут.

Напомним, что в состав каждого разведывательного комплекса ШАРК входит оборудованный пунктом управления проходной автомобиль Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БпЛА с размахом крыльев 3,4 м и способностью работать в воздухе до 4 часов. Они устойчивы к средствам РЭБ и могут осуществлять адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

Дополнительно к этому в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО было приобретено для Сил обороны Украины еще 25 запасных беспилотников: с целью замены тех аппаратов, которые могут быть потеряны при выполнении боевых задач.

Фото: сеть ОККО и фонд Повернись живим

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