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Евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине на 13 сентября

Евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине на 13 сентября
Фото: Depositphotos

В среду, 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,19 грн/€1. Это на 1 копейку дешевле, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 13.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,1 41,1
Доллар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 37,45 38,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,35 40,65
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,60
Доллар 37,60 38,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,30
Доллар 37,45 38,20
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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