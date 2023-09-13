Евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине на 13 сентября
В среду, 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,19 грн/€1. Это на 1 копейку дешевле, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 13.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,1
|41,1
|Доллар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|37,45
|38,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,65
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,60
|Доллар
|37,60
|38,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|37,45
|38,20
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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