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Валерий Савицкий, редактор ленты

США предоставят украинским фермерам $1 млн на страхование урожая

зерно урожай
Фото: Pixabay

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет Украине грант объемом $1 млн на программу поддержки микро-, малого и среднего бизнеса.

Средства позволят украинским фермерам взять кредиты под гарантии страхования будущего урожая, рассказал представитель Офиса экономического роста USAID Пол Оливер на пресс-конференции в Киеве.

— USAID выделяет страховой компании UNIVERSALNA $1 млн для страхования урожая малых фермеров. Это страхование будет использоваться как залог под кредиты от Приватбанка для заемщиков с ограниченным доступом к финансированию, — сказал Пол Оливер.

Ожидается, что новая программа позволит поддержать около 220 малых и средних сельскохозяйственных производителей со средней суммой кредита 2,6 млн грн. В частности, планируется, что аграрии смогут привлечь кредитов на общую сумму 570 млн грн.

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В то же время программа не предусматривает страхования от военных рисков.

Напомним, американские инспекторы не обнаружили признаков нецелевого использования помощи США для Украины.

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Источник: Укринформ
USAID, грант, США, Урожай, фермери
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