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НБУ резко снизил курс евро: сколько стоит валюта в банках 18 сентября

курс євро
Фото: Pexels

В понедельник, 18 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,96 грн/€1. Это на 27 копеек дешевле, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 18.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,1 41,1
Доллар 37,5 38,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,55 41,55
Доллар 37,85 38,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,03 40,40
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,60
Доллар 37,60 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,30
Доллар 37,60 38,40
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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