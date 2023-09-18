НБУ резко снизил курс евро: сколько стоит валюта в банках 18 сентября
В понедельник, 18 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,96 грн/€1. Это на 27 копеек дешевле, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 18.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,1
|41,1
|Доллар
|37,5
|38,1
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,55
|41,55
|Доллар
|37,85
|38,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,03
|40,40
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,60
|Доллар
|37,60
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,30
|Доллар
|37,60
|38,40
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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