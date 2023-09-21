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Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 21 сентября

Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 21 сентября
Фото: Depositphotos

В четверг, 21 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,14 грн/€1. Это на 1 копейку меньше, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 21.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,45 41,45
Долар 37,7 38,1

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,50 41,50
Долар 37,85 38,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 39,00 40,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,70 41,20
Долар 37,50 38,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 40,20 41,10
Долар 37,65 38,25
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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