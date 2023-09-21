Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 21 сентября
В четверг, 21 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,14 грн/€1. Это на 1 копейку меньше, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 21.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,45
|41,45
|Долар
|37,7
|38,1
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,50
|41,50
|Долар
|37,85
|38,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|39,00
|40,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,70
|41,20
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|40,20
|41,10
|Долар
|37,65
|38,25
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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