С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты

Все физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп, с 1 октября 2023 года должны использовать РРО. Это регистраторы расчетных операций (РРО), а проще говоря – кассовые аппараты.

Кто должен обязательно их установить и какая ответственность предусмотрена за работу без РРО — Факты ICTV расспросили управляющих партнеров юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры. Ниже — комментарии по этому вопросу от Александра Курявого и Никиты Муренко.

Кто должен обязательно установить РРО

Все физические лица второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения должны успеть до 1 октября решить вопрос с внедрением в работу кассового аппарата.

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— ФЛП, как субъекты хозяйствования, осуществляют предпринимательскую деятельность, то есть, они принимают наличные, проводят работу по поставке товаров, продаже какой-то продукции и используют для приема платежей карты. То есть, например, если вы используете эквайринг (технологию безналичного приема платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты, — Ред.), QR-кодом и через него оплачиваются товары платежной картой или, например, используется карта-ключ к счету, чтобы получать средства — такие операции считаются как принятие карты и поэтому сейчас такие операции должны быть фискализированы. Как и в случае, если принимается к оплате наличные, — объясняют эксперты.

Однако есть те категории лиц, которые могут и не устанавливать РРО с 1 октября. К ним относятся:

те, кто осуществляет расчет на IBAN;

те, кто принимают к оплате карты и предоставляют услуги;

те, чей бизнес зарегистрирован в селах.

— Не устанавливать РРО могут те лица, которые продают товары или предоставляют услуги и дают клиентам для расчета стандартный номер IBAN, по которому те каждый раз заходят в банк и по реквизитам платят. Второй категорией, которая может не устанавливать РРО, являются те лица, которые предоставляют именно услуги.

Например, я предоставляю юридические услуги и у меня есть эквайринг Monobank или другой LiqPay, но я продаю не товары, а именно услуги, у меня также нет обязанности устанавливать РРО. Если я, например, с помощью эквайринга продаю товары, тогда у меня есть обязанность установить РРО и на каждую операцию, и если я отправляю какой-то товар клиенту, я обязан предоставить и вложить чек, — рассказывают юристы.

Какая ответственность предусмотрена за работу без РРО

Если предприниматель не выписал чек за товар или услугу, которую предоставил и нарушение зафиксировано впервые, то он должен уплатить 100% от суммы реализованного без РРО. Дальнейшее несоблюдение закона предусматривает штраф в 150% от суммы проданных товаров, работ или услуги.

— Если вы, условно говоря, первый раз продали товар на 10 тыс. грн и не выписали чек, тогда штраф за такое нарушение будет 10 тыс. грн, а если это повторилось во второй раз — 15 тыс. грн. Все зависит от суммы, на которую вы реализовали свои товары или услуги, — объясняют эксперты.

Единственным органом, который уполномочен проверять установку кассовых аппаратов, их правильное обслуживание и закрытие отчетов, является Государственная налоговая инспекция. Только она уполномочена составлять админматериалы.

— Если человек не согласен с решением Государственной налоговой инспекции, если он считает, что была неправильно проведена проверка или был наложен нецелесообразный штраф, то он может подать заявление в суд об отмене админвзыскания, — добавляют юристы.

Более того, каждый сознательный гражданин может обратиться в налоговую в случае непредоставления ему чека, после чего орган должен провести соответствующую проверку.

— До 1 августа были ограничения по проверкам предпринимателей, сейчас проверки возобновились и по жалобе действительно налоговая может проверять таких лиц, но, как показывает практика, она не рвется это делать, если на предпринимателя поступила одна-единственная жалоба, — добавляют эксперты.

К слову, Факты ICTV писали, зачем ФЛП обязали устанавливать РРО и о процедуре приобретения кассового аппарата.

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