Евро и доллар сохраняют стабильность: курс валют в Украине 25 сентября
В понедельник, 25 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,90 грн/€1. По сравнению с прошлой неделей он не изменился.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 25.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|37,60
|38,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,03
|40,35
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,50
|41,00
|Доллар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|37,25
|37,85
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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