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Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро и доллар сохраняют стабильность: курс валют в Украине 25 сентября

євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 25 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,90 грн/€1. По сравнению с прошлой неделей он не изменился.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 25.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,15
Доллар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,30
Доллар 37,60 38,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,03 40,35
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,50 41,00
Доллар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 37,25 37,85
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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