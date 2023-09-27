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Доллар и евро в обменниках банков продолжают дешеветь: курс валют 27 сентября

курс євро
Фото: Pixabay

В среду, 27 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,76 грн/€1. Это на 11 копеек меньше, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 27.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,35 41,35
Доллар 37,65 38,30

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,75 40,10
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 40,60
Доллар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 37,50 38,10
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

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