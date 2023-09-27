Доллар и евро в обменниках банков продолжают дешеветь: курс валют 27 сентября
В среду, 27 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,76 грн/€1. Это на 11 копеек меньше, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 27.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,35
|41,35
|Доллар
|37,65
|38,30
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,75
|40,10
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|40,60
|Доллар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|37,50
|38,10
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко