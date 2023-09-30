Зависит от действий России: эксперт дал прогноз по росту цен на топливо в октябре

Цены на топливо в течение октября будут зависеть от двух главных факторов — кризис в России и возобновят ли оккупанты удары по энергетическим объектам Украины. В общем, на АЗС в октябре можно будет наблюдать рост цен на дизельное топливо на 10%, когда же на бензин, при лучших условиях, только на 1%.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

По его словам, из-за того, что Россия решила в течение октября не экспортировать дизельное топливо в страны Запада, то рост цен наблюдается не только в Украине, но и по всей Европе. Аналитик назвал это решение Кремля именно политическим, а не таким, что было вызвано бензиновым кризисом в РФ, как об этом пишут западные обозреватели.

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Так или иначе, искусственный или натуральный кризис с российской топливной продукцией, даже несмотря на санкции, влияет на мировые рынки, поскольку Россия является вторым в мире экспортером дизеля после США. Западные СМИ писали, что в Кремле думали использовать энергию как оружие накануне зимы.

Аналитик Алексей Лупоносов говорит, что из-за этих решений Москвы, только в течение октября цены на дизельное топливо могут подскочить до 10%.

Другим фактором влияния на изменения ценника на топливо являются удары России по украинской энергетической инфраструктуре, которые российские террористы пытались возобновить на прошлой неделе, но массовости или регулярности эти атаки пока не набрали.

— То, насколько оно (топливо, — Ред.) подорожает, то это будет зависеть от того, какой будет эта зима и то, как будет с защитой нашей энергетической инфраструктуры, — сказал он.

Лупоносов добавил, что в условиях, если энергетические объекты Украины будут подвергаться регулярным атакам со стороны России, то начнут больше работать электрогенераторы, которые, в основном, потребляют дизельное топливо или бензин. Это непосредственно приведет к росту спроса, а соответственно и цен на АЗС.

И если с дизельным топливом рост цен будет наблюдаться даже в тех условиях, если атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины не будут массовыми и регулярными, то ситуация с бензином иная. Так, указывает Лупоносов, ценник на бензин, будь то А80, А92 или А95, хоть и будет расти, но не существенно.

— Ситуация должна быть стабильной. Сегодня, из-за окончания дачного сезона, спрос на бензин расти не будет. Рост может происходить только в пределах инфляции и девальвации. Поэтому, в следующем месяце, если и будет подорожание, то где-то в пределах 1%, не более, — пояснил он.

Относительно сжиженного газа, то Лупоносов указывает связь роста цен на это топливо в связи с падением температур. Так, если в течение октября температура окружающей среды не будет падать слишком сильно, то цены могут не претерпеть изменений. Вместе с тем, когда наступит холодное время года, то рост цен может наблюдаться в пределах 3-4 гривен.

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