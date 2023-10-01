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Валентина Летяк, редактор ленты

Нафтогаз получил лицензии на распределение газа еще в шести областях

Газ-труби
Фото: УНИАН

Компания Газораспределительные сети Украины, входящая в Группу Нафтогаз, 1 октября получила лицензии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на ведение деятельности в шести областях — Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой.

Ее представительства будут обеспечивать формирование бесперебойных маршрутов поставок от газопроводов к потребителям в этих регионах.

Глава Нафтогаза Алексей Чернышев отметил, от этого зависит прохождение отопительного сезона 2023-2024 и комфорт жителей тыловых и прифронтовых территорий.

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Сейчас госкомпания Газсети обеспечивает распределение газа для 6,6 млн клиентов на базе 14-ти филиалов.

В целом под управление нового газового оператора сетей, согласно решению правительства, должны перейти 25 городских и облгазов. Около 20 лет до этого ими руководил частный бизнес.

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Источник: Нафтогаз

Газ, Нафтогаз, Нафтогаз України, Отопительный сезон
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