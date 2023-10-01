Нафтогаз получил лицензии на распределение газа еще в шести областях
Компания Газораспределительные сети Украины, входящая в Группу Нафтогаз, 1 октября получила лицензии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на ведение деятельности в шести областях — Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой.
Ее представительства будут обеспечивать формирование бесперебойных маршрутов поставок от газопроводов к потребителям в этих регионах.
Глава Нафтогаза Алексей Чернышев отметил, от этого зависит прохождение отопительного сезона 2023-2024 и комфорт жителей тыловых и прифронтовых территорий.
Сейчас госкомпания Газсети обеспечивает распределение газа для 6,6 млн клиентов на базе 14-ти филиалов.
В целом под управление нового газового оператора сетей, согласно решению правительства, должны перейти 25 городских и облгазов. Около 20 лет до этого ими руководил частный бизнес.
Источник: Нафтогаз
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