НБУ впервые за более чем год повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины впервые с июля прошлого года повысил официальный курс гривны по отношению к доллару. Это произошло после отказа НБУ от фиксированного курса валюты.

Согласно данным на сайте регулятора, Нацбанк обновил курс на 4 октября по итогам торгов на межбанковском валютном рынке.

Официальный курс гривны по отношению к доллару на среду, 4 октября, установлен на уровне 36,59 грн/$1. Рост составляет чуть более двух копеек (+0,0215 грн).

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Рынок сегодня начал функционировать с курса 36,57 грн/$1. Именно таким был фиксированный курс гривны к доллару с июля прошлого года.

Тогда Нацбанк повысил его сразу на 25%, поскольку с начала полномасштабной войны фиксированный курс составлял 29,25 грн/$1.

На межбанке 3 октября торги стартовали с показателей 36,57 – 36,93 грн/$1 (покупка-продажа). Завершились торги на уровне 36,61 – 36,65 грн/$1.

Установленный НБУ официальный курс гривны по отношению к евро на 4 октября составляет 38,32 грн/€1. Это на 19 копеек дешевле, чем сегодня.

Что известно об отказе НБУ от фиксированного курса

С 3 октября Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.

Это не значит, что НБУ отпустил курс в свободное плавание. Речь идет о том, что регулятор будет компенсировать структурную разницу между спросом и предложением валюты. И благодаря этому курс сможет двигаться как в сторону роста, так и понижения.

В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.

Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.

Источник : НБУ

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