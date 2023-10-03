Первый день режима управляемой гибкости курса: сколько стоят доллар и евро 3 октября

Во вторник, 3 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,52 грн/€1. Это на 22 копейки дешевле, чем вчера.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 03.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,75 40,75 Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,95 40,95 Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,55 39,95 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,70 40,15 Доллар 37,30 37,74

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,35 40,35 Доллар 37,25 37,85

Национальный банк Украины вечером 2 октября объявил, что с 3 октября отменяет так называемый фиксированный курс и переходит на режим управляемой гибкости обменного курса.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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