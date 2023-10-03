Первый день режима управляемой гибкости курса: сколько стоят доллар и евро 3 октября
Во вторник, 3 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,52 грн/€1. Это на 22 копейки дешевле, чем вчера.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 03.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,95
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,55
|39,95
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,15
|Доллар
|37,30
|37,74
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,35
|Доллар
|37,25
|37,85
Национальный банк Украины вечером 2 октября объявил, что с 3 октября отменяет так называемый фиксированный курс и переходит на режим управляемой гибкости обменного курса.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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