Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Первый день режима управляемой гибкости курса: сколько стоят доллар и евро 3 октября

Долари
Фото: Pixabay

Во вторник, 3 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,52 грн/€1. Это на 22 копейки дешевле, чем вчера.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 03.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,95
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта  Покупка Продажа
Евро 38,55 39,95
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,15
Доллар 37,30 37,74

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,35 40,35
Доллар 37,25 37,85

Национальный банк Украины вечером 2 октября объявил, что с 3 октября отменяет так называемый фиксированный курс и переходит на режим управляемой гибкости обменного курса.

Читайте также
Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта
долар

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют в Украине, Курс доллара
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Гривна в свободном плавании? Что означает отказ Нацбанка от фиксированного курса валют
Первый день режима управляемой гибкости курса: сколько стоят доллар и евро 3 октября
Нацбанк переходит к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября
Національний банк України
После выходных евро подорожало: курс валют в Украине на 2 октября
Первый день режима управляемой гибкости курса: сколько стоят доллар и евро 3 октября
Каким будет курс доллара к гривне в октябре: прогноз эксперта
долар
Перед выходными доллар и евро дешевеют: курс валют в Украине на 29 сентября
долари

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Мэра Сум разоблачили на взятке | В Киеве разрушают памятник архитектуры | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Первый день режима управляемой гибкости курса: сколько стоят доллар и евро 3 октября
Зеленский раскрыл главные детали встречи с представителями ЕС | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Первый день режима управляемой гибкости курса: сколько стоят доллар и евро 3 октября
Нацбанк отменит фиксированный курс | США на пороге шатдауна | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Первый день режима управляемой гибкости курса: сколько стоят доллар и евро 3 октября
ВСУ продвинулись возле Бахмута | Украина получит 5 млрд от ЕС | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь