Учтут мнение партнеров: Украина запускает работу над Планом реформ до 2027 года

Кабинет министров Украины начинает работу над единым Планом реформ до 2027 года.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, в основу плана лягут как предложения от партнеров, так и украинские инициативы.

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– Запускаем работу над единым Планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединим инициативы партнеров и наши предложения, — подчеркнул Шмыгаль.

План реформ должен охватить все сферы, влияющие на экономику Украины, государственные институты и взаимодействие с населением.

Шмыгаль уточнил, что от партнеров уже поступил ряд документов с предложениями по реформам.

Речь идет, например, о семи рекомендациях Еврокомиссии, выполнение которых необходимо для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, есть список структурных маяков в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Премьер напомнил, что по инициативе президента Владимира Зеленского был разработан Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

– Этот документ во время визита в Соединенные Штаты был передан президентом Украины президенту США. Теперь приступаем к созданию единого документа – дорожной карты реформ – на основе Концепта усиления устойчивости с учетом предложений партнеров, — отметил Шмыгаль.

По его словам, План реформ до 2027 года станет частью будущей Украинской доктрины, основы которой Зеленский озвучил во время выступления в Верховной Раде в конце июня.

В плане реформ планируется заложить такие ключевые цели, как развитие государственных институтов и конкурентной экономики, укрепление взаимодействия между государством, бизнесом и гражданским обществом.

Что предшествовало

28 июня президент Владимир Зеленский с трибуны ВР озвучил пять основных ориентиров для Украинской доктрины. Это философия победы Украины; глобальность украинской безопасности; политика героев; политика справедливости; трансформация за 10 лет.

В конце сентября Денис Шмыгаль во время встречи с послом США Бриджит Бринк передал американской стороне Концепт усиления устойчивости демократии в Украине. Этот документ разработан по инициативе президента и согласован с руководителями украинских антикоррупционных органов.

Концепт усиления устойчивости демократии включает в себя три блока изменений, которые касаются:

преодоления коррупции;

развития конкуренции, демонополизации, справедливого распределения принадлежащих народу ресурсов;

прозрачных механизмов взаимодействия с государством.

В частности, предусмотрено уменьшение численности народных депутатов Украины; оптимизация комитетов Верховной Рады; уменьшение численности депутатов местных советов; цифровизация деятельности государственного аппарата и всех государственных услуг; внедрение в Украине английского языка как языка международного общения; завершение реформы децентрализации; дальнейшая реализация курса на вступление в ЕС и НАТО; воплощение судебной реформы и другие изменения.

Для реализации этого Концепта планируется создать единый План реформ до 2027 года с учетом мнения партнеров.

Бриджит Бринк со своей стороны официально передала для обсуждения предложения США по реформам в Украине.

Источник : Кабмин

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