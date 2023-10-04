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Евро продолжает дешеветь, доллар начал расти: курс валют на 4 октября

Гроші, гривні та долар
Фото: Unsplash

В среду, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,33 грн/€1. Это на 19 копеек дешевле, чем день назад.

Официальный курс гривны к доллару впервые с июля прошлого года повысился. Он установлен на уровне 36,59 грн/$1. Рост составляет чуть более чем две копейки.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 04.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,95
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,30 39,60
Доллар 36,60 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,10
Доллар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,60 40,90
Доллар 37,60 38,60

Отказ НБУ от фиксированного курса

С 3 октября Национальный банк Украины перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса.

При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.

В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.

Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
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