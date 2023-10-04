Евро продолжает дешеветь, доллар начал расти: курс валют на 4 октября
В среду, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,33 грн/€1. Это на 19 копеек дешевле, чем день назад.
Официальный курс гривны к доллару впервые с июля прошлого года повысился. Он установлен на уровне 36,59 грн/$1. Рост составляет чуть более чем две копейки.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 04.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,95
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,30
|39,60
|Доллар
|36,60
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,10
|Доллар
|37,40
|37,84
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,60
|40,90
|Доллар
|37,60
|38,60
Отказ НБУ от фиксированного курса
С 3 октября Национальный банк Украины перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса.
При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.
В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.
Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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