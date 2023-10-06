Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Экономика
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Доход, налоги и запреты: все, что нужно знать о ФЛП 1-й группы

Робота, податки, комп, ноут, навчання
Фото: Unsplash

Что нужно знать о ФЛП 1-й группы, кому стоит ее открывать, какой должен быть лимит дохода и другие актуальные вопросы раскрыли в подробном комментарии управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Что означает ФЛП 1-й группы

Налоговый кодекс Украины определяет ФЛП 1-й группы налогоплательщиков как физических лиц-предпринимателей, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или проводят хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Кому стоит открывать ФЛП 1-й группы

Налоговым кодексом определены ограничения осуществления предпринимательской деятельности для ФЛП 1-й группы. Но ее могут открывать представители таких профессий:

Сейчас смотрят
  • работники индустрии красоты;
  • фотографы;
  • продавцы овощей, фруктов и т. д. с прилавков или лотков;
  • няни.

Какие виды деятельности подходят для ФЛП 1-й группы

В соответствии с ограничениями, ФЛП 1-й группы могут осуществлять следующие виды деятельности, согласно КВЭД:

  • производство текстильных изделий, одежды и обуви;
  • розничную торговлю с лотков (прилавков);
  • прокат товаров;
  • деятельность в сфере фотографии;
  • уборку;
  • уход за детьми;
  • ремонт бытовых приборов, часов и т. д;
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
  • организацию похорон.

Какой лимит дохода для ФЛП 1-й группы

Согласно Налоговому кодексу Украины, объем дохода в течение календарного года для ФЛП 1 группы не должен превышать 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Речь идет о 1 118 900 грн за календарный год.

Читайте также
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
касовий апарат

Какие налоги надо платить в 2023 году

В этом году ФЛП 1-й группы должны платить:

  • единый налог в размере 10% от минимального прожиточного минимума (268 грн 40 коп. — ежемесячно);
  • единый социальный взнос, 22% от минимальной заработной платы (1474 грн — ежемесячно/ежеквартально).

Какие запреты существуют для ФЛП 1-й группы

Для ФЛП 1-й группы системы налогообложения есть следующие ограничения:

  • осуществление деятельности, предусмотренной ПП 291.5.1. НКУ;
  • трудоустройство работников;
  • проведение розничных продаж товаров в магазине, который расположен на территории рынка;
  • прием платежей от других ФЛП или юридических лиц;
  • осуществление деятельности в качестве интернет-магазина;
  • осуществление бартера, взаимозачета, обмена и выдача подарочных сертификатов.

бізнес в Україні, Податки, ФЛП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как восстановить идентификационный код — инструкция
робота з документами
Как отправить запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога
Доход, налоги и запреты: все, что нужно знать о ФЛП 1-й группы
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
касовий апарат
Как открыть счет ФЛП в Приватбанке: пошаговая инструкция
ПриватБанк
Последний день для уплаты: перечень налогов, которые необходимо рассчитать до конца октября
Робота, податки, комп, ноут, навчання

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Доход, налоги и запреты: все, что нужно знать о ФЛП 1-й группы
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Доход, налоги и запреты: все, что нужно знать о ФЛП 1-й группы
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Доход, налоги и запреты: все, что нужно знать о ФЛП 1-й группы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь