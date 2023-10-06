Доход, налоги и запреты: все, что нужно знать о ФЛП 1-й группы

Что нужно знать о ФЛП 1-й группы, кому стоит ее открывать, какой должен быть лимит дохода и другие актуальные вопросы раскрыли в подробном комментарии управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Что означает ФЛП 1-й группы

Налоговый кодекс Украины определяет ФЛП 1-й группы налогоплательщиков как физических лиц-предпринимателей, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или проводят хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Кому стоит открывать ФЛП 1-й группы

Налоговым кодексом определены ограничения осуществления предпринимательской деятельности для ФЛП 1-й группы. Но ее могут открывать представители таких профессий:

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работники индустрии красоты;

фотографы;

продавцы овощей, фруктов и т. д. с прилавков или лотков;

няни.

Какие виды деятельности подходят для ФЛП 1-й группы

В соответствии с ограничениями, ФЛП 1-й группы могут осуществлять следующие виды деятельности, согласно КВЭД:

производство текстильных изделий, одежды и обуви;

розничную торговлю с лотков (прилавков);

прокат товаров;

деятельность в сфере фотографии;

уборку;

уход за детьми;

ремонт бытовых приборов, часов и т. д;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

организацию похорон.

Какой лимит дохода для ФЛП 1-й группы

Согласно Налоговому кодексу Украины, объем дохода в течение календарного года для ФЛП 1 группы не должен превышать 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Речь идет о 1 118 900 грн за календарный год.

Какие налоги надо платить в 2023 году

В этом году ФЛП 1-й группы должны платить:

единый налог в размере 10% от минимального прожиточного минимума (268 грн 40 коп. — ежемесячно);

единый социальный взнос, 22% от минимальной заработной платы (1474 грн — ежемесячно/ежеквартально).

Какие запреты существуют для ФЛП 1-й группы

Для ФЛП 1-й группы системы налогообложения есть следующие ограничения:

осуществление деятельности, предусмотренной ПП 291.5.1. НКУ;

трудоустройство работников;

проведение розничных продаж товаров в магазине, который расположен на территории рынка;

прием платежей от других ФЛП или юридических лиц;

осуществление деятельности в качестве интернет-магазина;

осуществление бартера, взаимозачета, обмена и выдача подарочных сертификатов.

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