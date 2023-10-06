Доход, налоги и запреты: все, что нужно знать о ФЛП 1-й группы
Что нужно знать о ФЛП 1-й группы, кому стоит ее открывать, какой должен быть лимит дохода и другие актуальные вопросы раскрыли в подробном комментарии управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.
Что означает ФЛП 1-й группы
Налоговый кодекс Украины определяет ФЛП 1-й группы налогоплательщиков как физических лиц-предпринимателей, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или проводят хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.
Кому стоит открывать ФЛП 1-й группы
Налоговым кодексом определены ограничения осуществления предпринимательской деятельности для ФЛП 1-й группы. Но ее могут открывать представители таких профессий:
- работники индустрии красоты;
- фотографы;
- продавцы овощей, фруктов и т. д. с прилавков или лотков;
- няни.
Какие виды деятельности подходят для ФЛП 1-й группы
В соответствии с ограничениями, ФЛП 1-й группы могут осуществлять следующие виды деятельности, согласно КВЭД:
- производство текстильных изделий, одежды и обуви;
- розничную торговлю с лотков (прилавков);
- прокат товаров;
- деятельность в сфере фотографии;
- уборку;
- уход за детьми;
- ремонт бытовых приборов, часов и т. д;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- организацию похорон.
Какой лимит дохода для ФЛП 1-й группы
Согласно Налоговому кодексу Украины, объем дохода в течение календарного года для ФЛП 1 группы не должен превышать 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Речь идет о 1 118 900 грн за календарный год.
Какие налоги надо платить в 2023 году
В этом году ФЛП 1-й группы должны платить:
- единый налог в размере 10% от минимального прожиточного минимума (268 грн 40 коп. — ежемесячно);
- единый социальный взнос, 22% от минимальной заработной платы (1474 грн — ежемесячно/ежеквартально).
Какие запреты существуют для ФЛП 1-й группы
Для ФЛП 1-й группы системы налогообложения есть следующие ограничения:
- осуществление деятельности, предусмотренной ПП 291.5.1. НКУ;
- трудоустройство работников;
- проведение розничных продаж товаров в магазине, который расположен на территории рынка;
- прием платежей от других ФЛП или юридических лиц;
- осуществление деятельности в качестве интернет-магазина;
- осуществление бартера, взаимозачета, обмена и выдача подарочных сертификатов.
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