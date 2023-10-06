На оборону дополнительно направят 300 млрд: Рада приняла во втором чтении законопроект №10038

6 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10038 об увеличении расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн

Об этом в своем Telegram сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Проект поддержали 313 народных избранников.

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Главные увеличения:

Минобороны — на 211 млрд грн;

МВД — на 79 млрд грн;

Минсоцполитики — на 16,5 млрд грн;

МИД — на 1,3 млрд грн;

Минстратпром — на 4,3 млрд грн;

СБУ — на 4,2 млрд грн;

ГУР — на 2,5 млрд грн;

Министерство образования — на 572 млн грн;

ГСЗИ — на 570 млн грн;

Службу внешней разведки — на 500 млн грн;

УГО — на 230,5 млн грн;

Минэнерго — на 350 млн грн;

БЭБ — на 219 млн грн.

— Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн, — написал Железняк.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №10038 об изменениях в государственный бюджет на 2023 год.

Ранее мы рассказывали, что проект закона предлагает увеличить расходы нынешнего бюджета на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны.

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