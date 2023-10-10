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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине на 10 октября

Гроші, гривні та долар
Фото: Unsplash

Во вторник, 10 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,48 грн/€1. Это на 17 копеек дешевле, чем день назад.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,55 грн/$1. Он уменьшился на три копейки.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 10.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,7 40,7
Доллар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,10
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,61 39,85
Доллар 36,59 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,10
Доллар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,45
Доллар 37,45 38,05

Отказ НБУ от фиксированного курса

С 3 октября Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.

При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.

В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.

Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.

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Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине на 10 октября

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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