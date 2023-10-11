От дохода до оплаты налогов: что нужно знать о ФЛП 2 группы

Что нужно знать о ФЛП 2-й группы, кому стоит ее открывать, какой должен быть лимит дохода и другие актуальные вопросы раскрыли в подробном комментарии управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Что такое ФЛП 2-й группы

Налоговый кодекс Украины определяет ФЛП 2-й группы плательщиков налога по следующим характеристикам:

осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в частности, бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, а также производство и/или продажу товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства;

используют наемный труд не более 10 человек, находясь с ними в трудовых отношениях;

имеют предельный объем дохода за календарный год.

Кому стоит открывать ФЛП 2-й группы

ФЛП 2-й группы могут оформить:

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работники индустрии красоты;

фотографы;

ювелиры;

портные;

няни, уборщики;

мастера по ремонту;

повара, официанты и т.д.

Какие виды деятельности подходят для ФЛП 2-й группы

В соответствии с ограничениями и согласно КВЭД, ФЛП 2-й группы могут осуществлять производство и продажу товаров.

Кроме того, предприниматели этой группы могут проводить деятельность в сфере ресторанного хозяйства, изготавливать мебель и ювелирные изделия.

К тому же, ФЛП 2-й группы могут производить и/или ремонтировать обувь и текстильные изделия, а также осуществлять техническое обслуживание транспортных средств (авто/мотоцикл).

К следующим разрешенным сферам деятельности относятся:

фотография;

ремонт бытовых приборов, музыкальных инструментов и прочее;

услуги в парикмахерских и салонах красоты;

уборка;

организация похорон.

Какой лимит дохода для ФЛП 2-й группы

Объем дохода в течение календарного года для ФЛП 2-й группы не должен превышать 834 размера минимальной заработной платы. Это 5 587 800 грн.

Какие налоги надо платить в 2023 году и когда

В 2023 году нужно платить единый налог, единый социальный взнос, НДФЛ и ВС.

Единый налог 20% от м.з.п. (1 340 грн — ежемесячно)

При этом в переходных положениях Налогового кодекса Украины отмечается право физических лиц-предпринимателей 2-й группы не платить такой взнос, если их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или во временно оккупированных регионах Украины.

Единый социальный взнос, 22% от м.з.п. (платиться или ежемесячно — 1 474 грн, или ежеквартально — 4 422 грн)

Также в переходных положениях Закона Украины О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование предусматривается право физических лиц-предпринимателей 2-й группы не платить такой налог при условии, что они призваны на военную службу по мобилизации или привлечены к выполнению обязанностей по мобилизации.

НДФЛ и ВС

При использовании наемного труда лиц также уплачивается НДФЛ (по ставке 18%) и ВС (по ставке 1,5%), при выплате заработной платы работнику ФЛП.

Какие запреты существуют для ФЛП 2-й группы

Предпринимателям 2-й группы запрещено:

деятельность, предусмотренная пп. 291.5.1. НКУ;

предоставление посреднических услуг по покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества;

осуществление услуги по подключению к сети интернет;

деятельность по производству, поставке, продаже (реализации) ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и камней.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что нужно знать о ФЛП 1-й группы.

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