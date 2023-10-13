Планирование максимум на год и дефицит кадров: какие вызовы переживает бизнес во время войны

В условиях полномасштабной войны большинство компаний в Украине планируют свою деятельность только на год вперед, а то и на меньший срок.

Об этом свидетельствуют данные специального исследования компании Gradus Research к Киевскому международному экономическому форуму 2023.

Исследователи выяснили, как украинский бизнес адаптируется к условиям войны и выезду миллионов граждан за границу.

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Планирование лишь на год вперед

Согласно опросу, две трети украинских компаний (66%) сейчас работают в довоенном режиме. А треть (34%) – частично.

– Горизонт планирования бизнеса во время войны сократился – большинство опрошенных компаний (71%) планируют на год вперед или меньше, – отмечается в исследовании.

В то же время бизнес в Украине с оптимизмом смотрит в будущее. Более половины опрошенных компаний (53%) закладывают в свои стратегии план активного или умеренного развития.

Ключевые вызовы и риски для бизнеса во время войны

Четверть опрошенных компаний (24%) сейчас ощущают дефицит кадров.

Ключевыми вызовами во время войны бизнес в Украине считает: сохранение оплаты труда сотрудников (44%); сохранение рынков сбыта и клиентов (41%); функционирование в условиях отключения электроэнергии (41%); сохранение команды (39%); поиск новых рынков сбыта/клиентов (32%); обеспечение безопасности работников (28%).

Основным риском опрошенные компании определили мобилизацию персонала (39%).

Решать возможные проблемы с кадрами (человеческим капиталом) бизнес хочет: через привлечение новых работников из Украины (41%); создание условий для дистанционной работы (34%); привлекательные денежные условия труда (32%).

Еще 30% опрошенных компаний планируют обучать персонал, 25% – создать условия для работы в условиях отключения электричества, 24% – привлекать молодых специалистов.

– На данном этапе миграция украинцев за границу, вызванная полномасштабным вторжением РФ в Украину, начинает становиться ощутимой и отражаться на функционировании украинских компаний. Бизнес видит проблему дефицита кадров как один из ключевых рисков в будущем и готовится ее решать, – объяснила социолог, основательница и директор компании Gradus Research Евгения Близнюк, комментируя результаты исследования.

Загруженность и трансформация бизнеса во время войны

Более четверти опрошенных компаний (26%) сообщили о загруженности на 100% или даже больше.

Еще 52% бизнеса в Украине загружены более чем на 50% от своей мощности.

Три четверти респондентов (76%) сообщили, что среднемесячные доходы их компаний во время полномасштабной войны сократились.

Ощутимо возросла доля компаний, подвергшихся частичной (полной) отраслевой трансформации или нуждающихся в ней. В ноябре прошлого года об этом сообщили 41% опрошенных руководителей или владельцев бизнеса, а сейчас их доля составляет 59%.

Компания Gradus Research провела опрос среди бизнес-сообщества с 27 сентября по 5 октября 2023 года. Метод исследования – самозаполнение анкеты в мобильном приложении.

Аудитория опроса составляет 165 респондентов: это единоличные собственники, управляющие партнеры, совладельцы бизнеса, члены совета директоров или наблюдательного совета компаний и наемные топ-менеджеры, проживающие на территории Украины.

Источник: Gradus Research

Инфографика: Gradus Research

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