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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В каких числах приходит зарплата военным и почему задерживают выплаты

виплати військовим
Фото: Depositphotos

Заработная плата — это вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную работу.

Украинские военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают оплату в виде денежного обеспечения.

Как начисляются зарплаты военным в 2023 году, в каких числах приходят деньги и почему задерживают выплаты украинским бойцам, выясняли Факты ICTV.

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Как начисляется зарплата военным

Деньги, которые они получают в период действия военного положения, имеют несколько позиций: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения в виде премий от 30 до 100 тыс. грн.

Премии в свою очередь зависят от звания, должности, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, а также квалификации и секретности несения службы.

В каких числах поступают деньги

Обычно военнослужащие получают оплату на карточку банка. Выплаты поступают, как и наемным работникам, в два этапа: в виде аванса (с 5 по 15 число) и основной суммы (с 25 до начала следующего месяца).

– Все зависит от воинских частей и рода войск. Я имею в виду Национальную гвардию и Министерство обороны, – рассказывает юрист Ростислав Кравец.

Почему задерживают выплаты военнослужащим

По словам юриста, задержка оплаты может быть по нескольким причинам:

  • отсутствие средств в бюджете;
  • ненадлежащим образом сформированные запросы на выплату зарплаты военными частями.

– Сразу в зарплату включают непосредственно дополнительные выплаты относительно участия в боевых действиях или нахождения в зоне боевых действий. Это также требует определенного времени на согласование, поэтому могут быть задержки и по этому поводу также, – добавляет юрист.

Выплаты в случае ранения

В случае ранения военнослужащего во время боевых действий, он или она могут получить единоразовую выплату в 100 тыс. грн и ежемесячную оплату в 100 тыс. грн во время прохождения лечения.

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Виплати військовим, Зарплати, ВСУ
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