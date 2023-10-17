Когда Рада примет госбюджет-2024 — Пидласа назвала ориентировочные сроки

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа надеется, что парламент примет госбюджет на 2024 год в первом чтении уже на этой неделе, а во втором чтении — до 10 ноября.

Об этом народный депутат заявила в эфире телемарафона Єдині новини.

— Это произойдет на этой неделе. Я не могу более подробно раскрывать дату из соображений безопасности, но думаю, что скоро будут новости о принятии госбюджета в первом чтении. И мы будем планировать его принятие во втором чтении до 10 ноября, — уточнила она.

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Пидласа также отметила, что если народным избранникам удастся уложиться в эти сроки, “это будет наш новый парламентский рекорд по наиболее раннему принятию бюджета за всю историю Украины”.

Кстати, государственный бюджет Украины на 2023 год Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 3 ноября 2022 года.

В проекте госбюджета на 2024 год, принятом правительством 15 сентября, на оборону и безопасность предусмотрено более половины всех ресурсов сметы Украины — 1 трлн 685 млрд грн.

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