Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Экономика Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Как получить квитанцию в Приват24: простые методы

Как получить квитанцию в Приват24: простые методы
Фото: Unsplash

Часто после оплаты услуги через приложение Приват24 пользователи не могут получить и распечатать квитанцию. Однако есть немало способов, как это можно сделать. Как получить квитанцию в Приват24 быстро и удобно – читайте в материале.

Как получить квитанцию в Приват24 через сервис квитанций и справок

На сайте онлайн-банка и приложения есть специальный раздел, посвященный документации по многим платежам. Чтобы получить чек или квитанцию, следуйте инструкциям:

  1. Авторизируйтесь в Приват24. Перейдите на вкладку Все услуги.
  2. Выберите раздел Услуги. Там вы увидите два раздела внизу. Называются они Сервис квитанций и Сервис справок.
  3. Откройте тот, который вам нужен. Если в период использования Приват24 вы проводили какие-то финансовые операции, то в первой главе вы найдете архив.
  4. Выберите период, когда производился платеж, выберите нужную операцию и вы получите всю необходимую информацию по ней в формате чека или квитанции. Документ можно также распечатать.
  5. В разделе справок можно заказать любую справку о переводах, счетах, депозитах, получить информацию по коду, счету, дате той или иной операции.

Как получить квитанцию в Приват24

Если вы пользуетесь часто Приват24, то одним из самых легких способов поиска квитанции будет все же Архив. В нем хранятся сведения по всем приведенным услугам в банке.

Сейчас смотрят

Необходимо выбрать нужный раздел и мгновенно получить нужные сведения.

Например, выбирайте переводы и платежи. Помимо вышеописанных опций, внизу документа можно заказать отправлять по электронной почте, сохранить в разных форматах, напечатать на принтере.

Как еще получить квитанцию

Если вы используете ТЗН или банкомат, в конце любой процедуры вам будет предложено напечатать чек. Получить документ можно и в кассе. Выписка о выполненных действиях будет стоить символическую сумму. Важно помнить, что чеки, квитанции и выписки в банке – это официальные доказательства проведенных банковских процедур.

Читайте также
Как сделать электронную подпись в Приват24
Електронний цифровий підпис

Советы, Приват24, ПриватБанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как получить электронный ключ в налоговой – инструкция
Онлайн, компʼютер
Как подготовить котел к зиме: основные моменты и правила чистки
Как получить квитанцию в Приват24: простые методы
Что делать, если потерял паспорт — алгоритм действий и советы юриста
Паспорт громадянина України
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить: отвечает адвокат
Как получить квитанцию в Приват24: простые методы
Когда переводят часы 2023 на зимнее время: дата
Как получить квитанцию в Приват24: простые методы

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Как получить квитанцию в Приват24: простые методы
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Как получить квитанцию в Приват24: простые методы
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Как получить квитанцию в Приват24: простые методы
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Как получить квитанцию в Приват24: простые методы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь