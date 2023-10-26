Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине на 26 октября
В четверг, 26 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,62 грн/€1. Это на 28 копеек меньше, чем вчера.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,53 грн/$1. Он подешевел на 5 копеек.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 26.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,4
|40,4
|Доллар
|37,1
|37,7
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|40,90
|Доллар
|37,50
|38,10
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,62
|39,92
|Доллар
|36,55
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,70
|Доллар
|37,40
|37,85
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,25
|Доллар
|37,25
|37,80
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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