Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине на 26 октября

В четверг, 26 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,62 грн/€1. Это на 28 копеек меньше, чем вчера.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,53 грн/$1. Он подешевел на 5 копеек.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 26.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,4 40,4 Доллар 37,1 37,7

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,90 40,90 Доллар 37,50 38,10

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,62 39,92 Доллар 36,55 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,70 40,70 Доллар 37,40 37,85

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,35 40,25 Доллар 37,25 37,80

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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