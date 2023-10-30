Как подать декларацию о доходах онлайн: пошаговая инструкция

В 2023 году украинцы должны подавать декларации по обновленным правилам, в частности, учитывая, что налоговая значительно расширила круг декларантов. Как подать декларацию о доходах онлайн 2023 – читайте в материале.

Как подать декларацию о доходах онлайн: инструкция

Как правильно заполнить декларацию: пошаговый гайд

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Как подать декларацию о доходах онлайн: инструкция

Декларацию в 2023 году можно предоставить на сайте Государственной налоговой службы в личном электронном кабинете. Для этого зарегистрируйтесь и сделайте следующие шаги:

Зарегистрируйтесь с помощью файлового или аппаратного ключа. Если его нет, можно зайти с помощью Дії. Перейдя на сайт Дія, выберите банк, с помощью которого необходимо провести идентификацию. Дальше вас снова перенаправят в личный кабинет. Перейдите в раздел ЭК для граждан и выберите пункт Налоговое право на имущественное состояние и доходы.

Как правильно заполнить декларацию: пошаговый гайд

В первой строке (обозначен х) укажите тип декларации. Во втором укажите отчетный период (календарный год). В третьем укажите ФИО, РНОКПП. В 4 – место жительства налогоплательщика. В пятом напишите наименование органа контроля, в который подается декларация. В строке 6 отметкой x обозначается резидентский статус плательщика налога (резидент, нерезидент). В 10 строке укажите общую сумму доходов, включаемых в годовой налогооблагаемый доход, налог на доходы физических лиц, военный сбор. В строке 10.8 укажите сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного ФЛП от производства хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения. В строке 10.9 укажите сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного физическим лицом. Укажите общий объем дохода физического лица, полученного от ведения хозяйственной деятельности по упрощенной системе налогообложения. Укажите доходы от операций по продаже (обмену) объектов движимого или недвижимого имущества, не подлежащих налогообложению. Добавьте сумму годового дохода, налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц/военного сбора. Далее следует 13 строчка, где нужно указать общую сумму налоговых обязательств по НДФЛ. В 14 напишите сумму НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку. Не забудьте указать сумму уплаченного налога по договору купли-продажи объекта недвижимости, нотариального действия по удостоверению которого не совершено. В следующей строке укажите сумму налогов, уплаченных за границей, на которую плательщик имеет право уменьшить сумму годового налогового обязательства. Укажите сумму налоговых обязательств по НДФЛ и сумму военного сбора, укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате. Укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате в соответствии с договором о добровольном участии. Укажите значение сумм налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок в предыдущих отчетных периодах. Добавьте реквизиты банковского счета для перечисления средств при возврате излишне уплаченных сумм налога. Распишите сведения о собственном движимом или недвижимом имуществе, которое предоставляется в аренду. В конце добавьте подпись плательщика налога или лица, уполномоченного на заполнение декларации.

Как написать письмо в ДПС онлайн: инструкция

Подготовьте запрос или обращение в виде текстового документа. Подписывать документ нужно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Далее сохраните документ в формате PDF. После этого зайдите в электронный кабинет налогоплательщика. В боковом меню выберите пункт Переписка с ДПС. Перейдите на вкладку Учетные данные налогоплательщика и посмотрите код. Первые две цифры будут означать область, а следующие – район. Вернитесь в меню с названием Переписка из ДПС. В первом текстовом поле введите первые две цифры кода, а во втором – то, что выпадает в меню. В поле под названием Тематика выберите самое ближайшее значение. В поле Краткое содержание укажите назначение письма. Прикрепите файл и нажмите кнопку Сохранить. Подпишите и отправьте.

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