Анна Голишевская, редактор ленты
Как подать декларацию о доходах онлайн: пошаговая инструкция
В 2023 году украинцы должны подавать декларации по обновленным правилам, в частности, учитывая, что налоговая значительно расширила круг декларантов. Как подать декларацию о доходах онлайн 2023 – читайте в материале.
Как подать декларацию о доходах онлайн: инструкция
Как правильно заполнить декларацию: пошаговый гайд
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Как подать декларацию о доходах онлайн: инструкция
Декларацию в 2023 году можно предоставить на сайте Государственной налоговой службы в личном электронном кабинете. Для этого зарегистрируйтесь и сделайте следующие шаги:
- Зарегистрируйтесь с помощью файлового или аппаратного ключа. Если его нет, можно зайти с помощью Дії.
- Перейдя на сайт Дія, выберите банк, с помощью которого необходимо провести идентификацию. Дальше вас снова перенаправят в личный кабинет.
- Перейдите в раздел ЭК для граждан и выберите пункт Налоговое право на имущественное состояние и доходы.
Как правильно заполнить декларацию: пошаговый гайд
- В первой строке (обозначен х) укажите тип декларации. Во втором укажите отчетный период (календарный год).
- В третьем укажите ФИО, РНОКПП. В 4 – место жительства налогоплательщика.
- В пятом напишите наименование органа контроля, в который подается декларация. В строке 6 отметкой x обозначается резидентский статус плательщика налога (резидент, нерезидент).
- В 10 строке укажите общую сумму доходов, включаемых в годовой налогооблагаемый доход, налог на доходы физических лиц, военный сбор.
- В строке 10.8 укажите сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного ФЛП от производства хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения.
- В строке 10.9 укажите сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного физическим лицом.
- Укажите общий объем дохода физического лица, полученного от ведения хозяйственной деятельности по упрощенной системе налогообложения. Укажите доходы от операций по продаже (обмену) объектов движимого или недвижимого имущества, не подлежащих налогообложению.
- Добавьте сумму годового дохода, налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц/военного сбора.
- Далее следует 13 строчка, где нужно указать общую сумму налоговых обязательств по НДФЛ.
- В 14 напишите сумму НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку. Не забудьте указать сумму уплаченного налога по договору купли-продажи объекта недвижимости, нотариального действия по удостоверению которого не совершено.
- В следующей строке укажите сумму налогов, уплаченных за границей, на которую плательщик имеет право уменьшить сумму годового налогового обязательства.
- Укажите сумму налоговых обязательств по НДФЛ и сумму военного сбора, укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате.
- Укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате в соответствии с договором о добровольном участии.
- Укажите значение сумм налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок в предыдущих отчетных периодах.
- Добавьте реквизиты банковского счета для перечисления средств при возврате излишне уплаченных сумм налога.
- Распишите сведения о собственном движимом или недвижимом имуществе, которое предоставляется в аренду.
- В конце добавьте подпись плательщика налога или лица, уполномоченного на заполнение декларации.
Как написать письмо в ДПС онлайн: инструкция
- Подготовьте запрос или обращение в виде текстового документа. Подписывать документ нужно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Далее сохраните документ в формате PDF.
- После этого зайдите в электронный кабинет налогоплательщика. В боковом меню выберите пункт Переписка с ДПС.
- Перейдите на вкладку Учетные данные налогоплательщика и посмотрите код. Первые две цифры будут означать область, а следующие – район.
- Вернитесь в меню с названием Переписка из ДПС. В первом текстовом поле введите первые две цифры кода, а во втором – то, что выпадает в меню.
- В поле под названием Тематика выберите самое ближайшее значение.
- В поле Краткое содержание укажите назначение письма.
- Прикрепите файл и нажмите кнопку Сохранить. Подпишите и отправьте.
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