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Юлия Захарченко, редактор ленты

Минимальная зарплата будет увеличиваться дважды в 2024 году – проект бюджета

гроші, гривні
Фото: Unsplash

Украинское правительство одобрило повышение минимальной заработной платы с 2024 года. Соответствующие изменения заложены в проекте государственного бюджета на следующий год.

Так, с 1 января 2024 года минимальная зарплата составит 7,1 тыс. грн, а с 1 апреля — 8 тыс. грн. Также с 1 января поднимется прожиточный минимум до 2 920 грн.

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году: на что рассчитывать украинцам

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Как известно, размер налогов зависит от минимальной зарплаты. Так, физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) придется платить единый социальный взнос (ЕСВ) с 1 января в размере 1 562 грн, а с 1 апреля — 1 760 грн. Сейчас ЕСВ составляет 1 474 грн (22% от 6,7 тыс. грн — минимальной зарплаты).

Согласно проекту бюджета на 2024 год, ключевые акценты: оборона и безопасность Украины, социальная сфера, медицина и образование, поддержка ветеранов, восстановление украинской экономики.

В то же время расходы в проекте бюджета-2024 на выборы в Украине в следующем году не предусмотрены.

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