Евро резко подорожал, доллар подешевел: курс валют на 31 октября
Во вторник, 31 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,56 грн/€1. Это на 18 копеек дороже, чем вчера.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,37 грн/$1. Он подешевел на 5 копеек.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 31.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,4
|40,4
|Доллар
|37,1
|37,6
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|40,80
|Доллар
|37,40
|38,00
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,53
|39,83
|Доллар
|36,34
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,00
|Доллар
|37,10
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,15
|Доллар
|37,25
|37,75
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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