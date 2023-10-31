Евро резко подорожал, доллар подешевел: курс валют на 31 октября

Во вторник, 31 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,56 грн/€1. Это на 18 копеек дороже, чем вчера.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,37 грн/$1. Он подешевел на 5 копеек.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 31.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,4 40,4 Доллар 37,1 37,6

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,85 40,80 Доллар 37,40 38,00

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,53 39,83 Доллар 36,34 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,10 40,00 Доллар 37,10 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,25 40,15 Доллар 37,25 37,75

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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