Доллар и евро подешевели: курс валют на 1 ноября
Нацбанк Украины установил на среду, 1 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,28 грн/$1, то есть снизил его на 8 копеек по сравнению со вчерашним банковским днем.
Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,54 грн/€1. То есть она подешевела на 2 копейки.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках 01.11.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,4
|40,4
|Доллар
|36,95
|37,55
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,9
|40,85
|Доллар
|37,5
|38
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,1
|40,05
|Доллар
|37,1
|37,68
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,15
|40,05
|Доллар
|37,1
|37,65
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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