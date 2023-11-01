Доллар и евро подешевели: курс валют на 1 ноября

Нацбанк Украины установил на среду, 1 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,28 грн/$1, то есть снизил его на 8 копеек по сравнению со вчерашним банковским днем.

Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,54 грн/€1. То есть она подешевела на 2 копейки.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках 01.11.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,4 40,4 Доллар 36,95 37,55

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,9 40,85 Доллар 37,5 38

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,1 40,05 Доллар 37,1 37,68

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,15 40,05 Доллар 37,1 37,65

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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