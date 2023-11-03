Как будут расти доходы украинцев в ближайшие годы: прогноз НБУ

Несмотря на полномасштабную войну, доходы украинцев вернулись к росту. Эта тенденция продолжится и в следующем году.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2023 года.

Согласно оценке НБУ, по итогам 2023 года доходы населения в номинальном измерении вырастут почти на 18%, а в реальном (с вычетом инфляции) – примерно на 4%.

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Ключевыми в доходах украинцев второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военнослужащим.

– В то же время в условиях нехватки квалифицированных работников постепенно повышают оплату труда и предприятия частного сектора, — отметили в НБУ.

Хотя реальные доходы населения восстановили умеренный рост, домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое состояние как сложное.

Прогноз на следующие годы

В Нацбанке прогнозируют, что в 2024-2025 годах реальные доходы украинцев продолжат расти, “даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности”.

Этому будут способствовать: сохранение мягкой фискальной политики и восстановление экономической активности.

А дополнительным стимулом для роста зарплат после войны станет усиление спроса на квалифицированную рабочую силу. Ведь страну нужно будет отстраивать.

Прежде всего, вырастет потребность в строительных специальностях в связи с восстановлением значительного количества разрушенных или поврежденных домов, инфраструктурных объектов и производственных мощностей.

Безработица в Украине и дальше будет снижаться, однако будет оставаться выше уровня, который был до полномасштабного вторжения РФ. В 2023 году она уменьшится до почти 19%, в следующем – до 16,5%, а в 2025 году – упадет ниже 15%.

Будут сдерживать восстановление рынка труда диспропорции из-за последствий войны. Речь идет о миграции и неравномерном экономическом восстановлении по отраслям и регионам Украины.

Рост зарплат

Согласно прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине к концу 2023 года вырастет на 17,7%. Речь идет о фактической сумме денег, получаемой работником.

А реальная зарплата с учетом инфляции вырастет на 3,9%. Реальная заработная плата – это сумма материальных благ и услуг, которые человек может приобрести за номинальную зарплату.

– На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024–2025 годах будут расти темпами более 6% в год, – отмечается в отчете.

В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты украинцев на 15,8%, а в 2025 – на 14%.

Реальная зарплата в следующем году может вырасти на 6,9%, а в 2025 году – на 6,2%.

Как известно, Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6% до 5,8%, а роста ВВП – с 2,9% до 4,9%.

Источник : НБУ

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