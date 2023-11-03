Как будут расти доходы украинцев в ближайшие годы: прогноз НБУ
Несмотря на полномасштабную войну, доходы украинцев вернулись к росту. Эта тенденция продолжится и в следующем году.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2023 года.
Согласно оценке НБУ, по итогам 2023 года доходы населения в номинальном измерении вырастут почти на 18%, а в реальном (с вычетом инфляции) – примерно на 4%.
Ключевыми в доходах украинцев второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военнослужащим.
– В то же время в условиях нехватки квалифицированных работников постепенно повышают оплату труда и предприятия частного сектора, — отметили в НБУ.
Хотя реальные доходы населения восстановили умеренный рост, домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое состояние как сложное.
Прогноз на следующие годы
В Нацбанке прогнозируют, что в 2024-2025 годах реальные доходы украинцев продолжат расти, “даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности”.
Этому будут способствовать: сохранение мягкой фискальной политики и восстановление экономической активности.
А дополнительным стимулом для роста зарплат после войны станет усиление спроса на квалифицированную рабочую силу. Ведь страну нужно будет отстраивать.
Прежде всего, вырастет потребность в строительных специальностях в связи с восстановлением значительного количества разрушенных или поврежденных домов, инфраструктурных объектов и производственных мощностей.
Безработица в Украине и дальше будет снижаться, однако будет оставаться выше уровня, который был до полномасштабного вторжения РФ. В 2023 году она уменьшится до почти 19%, в следующем – до 16,5%, а в 2025 году – упадет ниже 15%.
Будут сдерживать восстановление рынка труда диспропорции из-за последствий войны. Речь идет о миграции и неравномерном экономическом восстановлении по отраслям и регионам Украины.
Рост зарплат
Согласно прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине к концу 2023 года вырастет на 17,7%. Речь идет о фактической сумме денег, получаемой работником.
А реальная зарплата с учетом инфляции вырастет на 3,9%. Реальная заработная плата – это сумма материальных благ и услуг, которые человек может приобрести за номинальную зарплату.
– На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024–2025 годах будут расти темпами более 6% в год, – отмечается в отчете.
В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты украинцев на 15,8%, а в 2025 – на 14%.
Реальная зарплата в следующем году может вырасти на 6,9%, а в 2025 году – на 6,2%.
Как известно, Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6% до 5,8%, а роста ВВП – с 2,9% до 4,9%.
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