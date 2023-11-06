Сколько получают учителя: зарплаты педагогов в 2023 году

Сейчас в Украине устаревшая система оплаты труда работников образования. Из-за этого заработная плата невысокая. Учителям обещают повысить сумму выплат, но когда это произойдет, пока неизвестно. Министр образования Оксен Лисовой отметил, что из-за военных действий повысить зарплату учителям сложно.

Что влияет на размер заработной платы учителя в 2023 году

Система оплаты труда педагогов предусматривает маленькую базовую ставку и множество надбавок. На размер учительской заработной платы влияет:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

надбавки за классное руководство;

надбавка за престижность должности;

вознаграждение за добросовестный труд;

помощь на оздоровление в случае предоставления ежегодного отпуска;

надбавки за проверку тетрадей.

Доплата за проверку тетрадей составляет:

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в 1-4 классах школ общего среднего образования – 15%;

по математике – 15%;

по иностранному языку/черчению/технической механике (конструированию) – 10%;

по языку и литературе – 20%.

Изменение системы начисления и оплаты труда учителей — один из девяти ключевых потоков деятельности МОН.

Зарплата учителей в Украине 2023

Рассмотрим, сколько получают педагоги в 2023 году. В МОН рассказали, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги в Украине сегодня.

Какая заработная плата учителя без стажа

Согласно данным, самый низкий должностной оклад на 2023 год получает молодой учитель без стажа работы – 5 699 грн. К этой сумме также добавляются надбавки:

надбавка за выслугу лет – 627 грн (10% для молодых учителей);

надбавка за классное руководство – 1 300 грн;

надбавка за престижность труда – 1 254 грн;

надбавка за хороший труд – 522 грн;

надбавка на помощь на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 грн.

Так, по данным МОН, средняя заработная плата молодого учителя без стажа – 10 574 грн.

Какая заработная плата учителя первой категории

Рассмотрим, сколько получает учитель первой категории в Украине. По данным МОН, размер зарплаты учителя I категории (6 567 грн + надбавки) – 12 906 грн.

Какая заработная плата учителя высшей категории 2023 года

Размер заработной платы учителя высшей категории в 2023 году составляет – 7 001 грн. В среднем, с доплатами и надбавками, педагог высшей категории получает примерно 13 759 грн.

Размер заработной платы директора учреждения ЗСО (8 679 грн + надбавки) – 16 102 грн.

В материале использованы данные статистики заработной платы за период с декабря 2021 по декабрь 2023 годов. Ознакомиться можна по ссылке

Согласно этим данным видно, что зарплата учителей в Украине 2023 небольшая. Но в течение 2024-2025 годов МОН планирует запустить пилотный проект оплаты труда нового формата в 500 школах.

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