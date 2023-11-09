Евро снова подешевел: курс валют в Украине 9 ноября

По состоянию на четверг, 9 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,04 грн/$1.

По сравнению с предыдущими сутками, он почти не изменился. Разница составляет менее одной копейки (накануне было 36,037 грн/$1).

Официальный курс евро установлен на уровне 38,45 грн/€1. Евровалюта подешевела на 3 копейки.

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В обменниках украинских банков курс валют варьируется.

Какой курс валют в банках 9 ноября 2023 года

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,4 40,4 Доллар 36,8 37,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,85 40,85 Доллар 37 37,65

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,55 39,98 Доллар 36,03 37,3

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,10 39,90 Доллар 37 37,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,15 40,05 Доллар 36,9 37,45

Как известно, с начала октября Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.

Это не значит, что НБУ отпустил курс национальной валюты в свободное плавание. Регулятор будет компенсировать разницу между спросом и предложением валюты, благодаря чему курс может двигаться как в сторону роста, так и понижения.

Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Источник : НБУ

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