Евро снова подешевел: курс валют в Украине 9 ноября
По состоянию на четверг, 9 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,04 грн/$1.
По сравнению с предыдущими сутками, он почти не изменился. Разница составляет менее одной копейки (накануне было 36,037 грн/$1).
Официальный курс евро установлен на уровне 38,45 грн/€1. Евровалюта подешевела на 3 копейки.
В обменниках украинских банков курс валют варьируется.
Какой курс валют в банках 9 ноября 2023 года
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,4
|40,4
|Доллар
|36,8
|37,4
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|40,85
|Доллар
|37
|37,65
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,55
|39,98
|Доллар
|36,03
|37,3
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|39,90
|Доллар
|37
|37,45
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,15
|40,05
|Доллар
|36,9
|37,45
Как известно, с начала октября Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса.
Это не значит, что НБУ отпустил курс национальной валюты в свободное плавание. Регулятор будет компенсировать разницу между спросом и предложением валюты, благодаря чему курс может двигаться как в сторону роста, так и понижения.
Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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