Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году: все, что известно

В 2024 году в Украине будет повышение прожиточного минимума. Поэтому планируется повышение детских выплат.

Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году – читайте в материале.

Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка 2024

Выплаты при рождении и усыновлении ребенка в 2023 году составляли 41 280 грн. Эта сумма не зависит от количества рожденных детей. Первые 10 320 грн выплачиваются сразу, а остальные 1 равномерными частями (по 860 грн) в течение следующих 36 месяцев.

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В 2024 году не предусмотрено повышение выплат при рождении ребенка, поскольку эта сумма не зависит от размера прожиточного минимума.

Кроме того, семьи в Украине получают Пакунок малюка или денежную компенсацию его стоимости за каждого новорожденного ребенка. В 2023 году размер денежной компенсации составил 6 816 грн, а с 1 января 2024 года увеличился до 7 689 грн.

Что известно о помощи при беременности 2024

Пособие по беременности и родам предоставляется женщинам (и несовершеннолетним), если они не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:

женщины, уволенные с работы из-за ликвидации предприятия, получают 100% среднемесячного дохода;

безработные женщины, зарегистрированные в центре занятости, получают 100% минимального размера пособия по безработице;

женщинам среди военнослужащих Вооруженных сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований предоставляется 100% денежного довольствия;

студентки заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования получают выплати в размере месячной стипендии.

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