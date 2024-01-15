Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Пожар в киевском ТРЦ спровоцировал 7-летний мальчик – полиция
Экономика Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году: все, что известно

діти
Фото: Unsplash

В 2024 году в Украине будет повышение прожиточного минимума. Поэтому планируется повышение детских выплат.

Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году – читайте в материале.

Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка 2024

Выплаты при рождении и усыновлении ребенка в 2023 году составляли 41 280 грн. Эта сумма не зависит от количества рожденных детей. Первые 10 320 грн выплачиваются сразу, а остальные 1 равномерными частями (по 860 грн) в течение следующих 36 месяцев.

Сейчас смотрят

В 2024 году не предусмотрено повышение выплат при рождении ребенка, поскольку эта сумма не зависит от размера прожиточного минимума.

Кроме того, семьи в Украине получают Пакунок малюка или денежную компенсацию его стоимости за каждого новорожденного ребенка. В 2023 году размер денежной компенсации составил 6 816 грн, а с 1 января 2024 года увеличился до 7 689 грн.

Что известно о помощи при беременности 2024

Пособие по беременности и родам предоставляется женщинам (и несовершеннолетним), если они не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:

  • женщины, уволенные с работы из-за ликвидации предприятия, получают 100% среднемесячного дохода;
  • безработные женщины, зарегистрированные в центре занятости, получают 100% минимального размера пособия по безработице;
  • женщинам среди военнослужащих Вооруженных сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований предоставляется 100% денежного довольствия;
  • студентки заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования получают выплати в размере месячной стипендии.
Читайте также
Рост социальных выплат в 2024 году: кто и сколько получает
Гроші, гривні, виплати, податки

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Деньги, Економія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ASB помощь: кому предоставляется, список документов и как зарегистрироваться
Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году: все, что известно
Какие изменения установлены для ФЛП в 2024 году: лимит дохода и ставки единого налога
калькулятор, ручка, папери
Прожиточный минимум 2024: размер
Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году: все, что известно
Кому отменят выплаты ВПЛ с 1 января 2024 года
гроші
Годовая декларация за 2023 год: что и когда подавать ФЛП
Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году: все, что известно

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь