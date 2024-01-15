Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году: все, что известно
В 2024 году в Украине будет повышение прожиточного минимума. Поэтому планируется повышение детских выплат.
Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка в 2024 году – читайте в материале.
Состоится ли повышение выплат при рождении ребенка 2024
Выплаты при рождении и усыновлении ребенка в 2023 году составляли 41 280 грн. Эта сумма не зависит от количества рожденных детей. Первые 10 320 грн выплачиваются сразу, а остальные 1 равномерными частями (по 860 грн) в течение следующих 36 месяцев.
В 2024 году не предусмотрено повышение выплат при рождении ребенка, поскольку эта сумма не зависит от размера прожиточного минимума.
Кроме того, семьи в Украине получают Пакунок малюка или денежную компенсацию его стоимости за каждого новорожденного ребенка. В 2023 году размер денежной компенсации составил 6 816 грн, а с 1 января 2024 года увеличился до 7 689 грн.
Что известно о помощи при беременности 2024
Пособие по беременности и родам предоставляется женщинам (и несовершеннолетним), если они не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:
- женщины, уволенные с работы из-за ликвидации предприятия, получают 100% среднемесячного дохода;
- безработные женщины, зарегистрированные в центре занятости, получают 100% минимального размера пособия по безработице;
- женщинам среди военнослужащих Вооруженных сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований предоставляется 100% денежного довольствия;
- студентки заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования получают выплати в размере месячной стипендии.