Какие изменения установлены для ФЛП в 2024 году: лимит дохода и ставки единого налога

ФЛП, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, должны придерживаться граничного лимита по суммам получаемых доходов. В случае превышения лимита ФЛП придется перейти на общую систему налогообложения.

Какой лимит дохода для ФЛП в 2024 году и какие ставки единого налога — читайте в материале Фактов ICTV.

Лимит дохода ФЛП в 2024 году — размер

Предельный размер дохода для ФЛП, который дает право пребывания на соответствующей группе плательщиков единого налога, зависит от размера минимальной зарплаты. В 2024 году этот лимит не меняли, но из-за увеличения минимальной заработной платы в 2024 году предельные размеры дохода для ФЛП также увеличиваются.

Сейчас смотрят

Проект закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2024 год № 10000 от 15.09.2023 года предусматривает, что минимальная зарплата с 1 января 2024 года в месячном размере составляет 7 100 гривен.

В 2024 году лимиты для ФЛП такие:

годовой доход для плательщиков I группы (167 минимальных зарплат) — 1 185 700 гривен;

годовой доход для плательщиков II группы (834 минимальных зарплат) — 5 921 400 гривен;

годовой доход для плательщиков ІІІ группы (1167 минимальных зарплат) — 8 285 700 гривен.

— В случае превышения лимитов ФЛП автоматически переводится на другую группу или на общую систему налогообложения. В таком случае уплачиваемые налоги могут стать больше. Поэтому предпринимателям важно следить за этими показателями.

Обратите внимание! С 1 августа 2023 года были отменены льготы для физлиц-единщиков I и II групп. Начиная с августа 2023 года, согласно закону № 3219, они снова платят авансовые взносы по единому налогу.

Ставки единого налога для ФЛП в 2024 году

Ставки единого налога, в соответствии с пунктом 293.1 Налогового Кодекса Украины, являются неизменными в течение всего года.

ФЛП в 2024 году вносят следующие ставки единого налога:

I группа — 302,80 гривен в месяц (до 10% от размера прожиточного минимума); II группа — 1 420,00 гривен (до 20% от размера минимальной зарплаты).

Плательщики единого налога третьей группы и в дальнейшем будут платить ЕН в размере 5% от дохода или 3% дохода в случае, если они зарегистрированы плательщиками НДС.

Единый социальный взнос:

минимальная сумма ЕСВ — 1 562 гривен за январь-март, 1 760 гривен за апрель-декабрь;

максимальная сумма ЕСВ — 23 430 гривен за январь-март, 26 400 гривен за апрель-декабрь.

Ставка ЕСВ за себя для ФЛП составляет за первый квартал 4 686 гривен, а за второй, третий, четвертый кварталы в 2024 году — 5 280 гривен, что составляет 22% от минимальной зарплаты ежемесячно.

Плановые проверки налогоплательщиков 2024: что известно

ГНС недавно опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на этот год. Он содержит четыре раздела:

юридических лиц;

финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов;

физических лиц;

юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В 2024 году налоговики должны провести около 3300 плановых проверок. Кроме этого, в декабре 2023 вступил в силу закон об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Однако плательщиков единого налога I и II групп проверки пока касаться не будут.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.