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Кредитная история – как узнать и что для этого нужно

кредитна історія
Фото: Depositphotos

Проверка кредитной истории является обязательным этапом при оформлении кредитного займа, получении кредитной карты, приобретении имущества. Любое физическое лицо может проверить свою кредитную историю и состояние задолженностей. Как узнать свою кредитную историю и что для этого нужно, читайте в материале Факты ICTV.

Понимание своей кредитной истории помогает:

  • знать свой кредитный рейтинг,
  • избежать штрафов и пени по незакрытым до конца кредитам,
  • убедиться, что на ваше имя нет зарегистрированных мошенническим путем кредитов.

Как проверить кредитную историю онлайн

Проверить свою кредитную историю можно онлайн на нескольких сервисах: 

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Как правило, такие ресурсы собирают сведения обо всех кредитах, предоставленных физлицам от банков и других финансовых компаний в стране.

Также с помощью Единого реестра кредитных историй можно выяснить, есть ли ваша кредитная история в интересующем вас бюро. Чтобы это сделать, нужно зайти на сайт и ввести там следующие данные:

  • ИНН; 
  • email;
  • капчу. 

Ответ на запрос вы получите на указанный электронный ящик.

Как проверить кредитную историю в УБКИ 

Чтобы проверить свою кредитную историю с помощью Украинского бюро кредитных историй, нужно пройти регистрацию на сайте сервиса и заказать отчет. Один раз в год такая услуга предоставляется бесплатно, а повторный запрос обойдется в 90 грн.

Вы сможете получить информацию обо всех кредитах, которые получали за последние 5 лет. Также там будут содержаться сведения о:

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  • просроченных платежах; 
  • неполной выплате кредита; 
  • наличии судебных решений и др. 

Также можно заказать экспертный анализ всех своих кредитных договоров и истории.

Чтобы получить отчет о кредитной истории, нужно сделать следующее:

  1. Пройти регистрацию, указав личные данные и контактную информацию, при необходимости пройти верификацию.
  2. Ввести свои персональные данные – ФИО, дату рождения и др.
  3. Выбрать тип отчета – стандартный или расширенный, в который будет включена дополнительная информация для оценки кредитного потенциала.
  4. Выбрать способ получения отчета – файл в формате pdf или печатный документ, который вам выдадут в офисе УБКИ.
  5. Оплатить услугу – онлайн или через банковский терминал. 

Как только вы оплатите отчет, вы сразу получите к нему доступ и сможете:

  • загрузить на свой гаджет;
  • получить по электронной почте;
  • забрать в офисе компании.

Как узнать свою кредитную историю в Приват24

Кроме того, узнать свою кредитную историю можно с помощью различных мобильных приложений. Например, в Приват24 нужно выбрать Услуги → Кредитный рейтинг →  Кредитная история. Здесь эта услуга платная, ее стоимость в настоящий момент составляет 90 грн.

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Кредитная история – как узнать и что для этого нужно

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