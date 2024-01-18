Кредитная история – как узнать и что для этого нужно
Проверка кредитной истории является обязательным этапом при оформлении кредитного займа, получении кредитной карты, приобретении имущества. Любое физическое лицо может проверить свою кредитную историю и состояние задолженностей. Как узнать свою кредитную историю и что для этого нужно, читайте в материале Факты ICTV.
Понимание своей кредитной истории помогает:
- знать свой кредитный рейтинг,
- избежать штрафов и пени по незакрытым до конца кредитам,
- убедиться, что на ваше имя нет зарегистрированных мошенническим путем кредитов.
Как проверить кредитную историю онлайн
Проверить свою кредитную историю можно онлайн на нескольких сервисах:
- Международное бюро кредитных историй;
- Первое всеукраинское бюро кредитных историй;
- Украинское кредитное бюро;
- Украинское бюро кредитных историй.
Как правило, такие ресурсы собирают сведения обо всех кредитах, предоставленных физлицам от банков и других финансовых компаний в стране.
Также с помощью Единого реестра кредитных историй можно выяснить, есть ли ваша кредитная история в интересующем вас бюро. Чтобы это сделать, нужно зайти на сайт и ввести там следующие данные:
- ИНН;
- email;
- капчу.
Ответ на запрос вы получите на указанный электронный ящик.
Как проверить кредитную историю в УБКИ
Чтобы проверить свою кредитную историю с помощью Украинского бюро кредитных историй, нужно пройти регистрацию на сайте сервиса и заказать отчет. Один раз в год такая услуга предоставляется бесплатно, а повторный запрос обойдется в 90 грн.
Вы сможете получить информацию обо всех кредитах, которые получали за последние 5 лет. Также там будут содержаться сведения о:
- просроченных платежах;
- неполной выплате кредита;
- наличии судебных решений и др.
Также можно заказать экспертный анализ всех своих кредитных договоров и истории.
Чтобы получить отчет о кредитной истории, нужно сделать следующее:
- Пройти регистрацию, указав личные данные и контактную информацию, при необходимости пройти верификацию.
- Ввести свои персональные данные – ФИО, дату рождения и др.
- Выбрать тип отчета – стандартный или расширенный, в который будет включена дополнительная информация для оценки кредитного потенциала.
- Выбрать способ получения отчета – файл в формате pdf или печатный документ, который вам выдадут в офисе УБКИ.
- Оплатить услугу – онлайн или через банковский терминал.
Как только вы оплатите отчет, вы сразу получите к нему доступ и сможете:
- загрузить на свой гаджет;
- получить по электронной почте;
- забрать в офисе компании.
Как узнать свою кредитную историю в Приват24
Кроме того, узнать свою кредитную историю можно с помощью различных мобильных приложений. Например, в Приват24 нужно выбрать Услуги → Кредитный рейтинг → Кредитная история. Здесь эта услуга платная, ее стоимость в настоящий момент составляет 90 грн.