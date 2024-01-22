Безвозвратная финансовая помощь 2024 в Украине: как получить и правильно оформить
Если физическое лицо или организация получает средства, которые не нужно возвращать, с точки зрения налогообложения это считается безвозвратной финансовой помощью. При правильном оформлении такая помощь имеет налоговые льготы. О том, какие деньги можно считать безвозвратной финансовой помощью, кто может оказывать и получать помощь и как это правильно оформить, читайте в материале Фактов ICTV.
Безвозвратная финансовая помощь в Украине: что это и кто может получить
Понятие безвозвратной финансовой помощи – это сугубо налоговый термин, объясняющий налоговые случаи, когда средства переходят от одного лица к другому и не нуждаются в возврате. Чаще это происходит в следующих ситуациях:
- дарение денег на целевое назначение или без него;
- списание задолженности или отказ от взыскания долга;
- передача средств взаймы без указанного срока возврата (с оформлением любого договора или даже без него).
То есть, когда в документе, удостоверяющем передачу средств, не указано, когда и сколько средств должен вернуть получатель, такие действия квалифицируются именно как безвозвратная финансовая помощь.
Виды безвозвратной финансовой помощи посредством передачи средств на безвозвратной основе:
- договор дарения;
- договор пожертвования – отличается от договора дарения тем, что дарение происходит для достижения получателем определенной оговоренной договором цели;
- нерегулярная выплата дополнительных средств работникам кроме зарплаты – выплачивается за счет собственных средств предприятия (материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов или в связи с семейными обстоятельствами);
- целевое финансирование, например, помощь на лечение и медицинское обслуживание;
- благотворительная помощь.
К безвозвратной финансовой помощи посредством передачи средств также приравниваются:
- предоставление кредита или ссуды, размещение депозита без установления сроков возврата (кроме банковских депозитов по требованию и кредитов под бессрочные облигации);
- невозврат аванса;
- невозврат плательщиком единого налога возвратной финансовой помощи в течение года.
Виды безвозвратной финансовой помощи в виде неуплаты или списания обязательств:
- невзысканная сумма задолженности по истечении срока исковой давности, если не были приняты меры по взысканию долга;
- проценты по депозитам или кредитам, которые не уплачены или списаны;
- возмещение уже списанной безнадежной задолженности;
- прощение долга.
К безвозвратной финансовой помощи относятся именно деньги, в том числе иностранная валюта и акции. Если передаются товарно-материальные ценности, такая помощь может быть признана безвозвратной, если по ним не взимается задолженность. То есть, это трактуется как прощение долга.
Также в дарении денег и материальных ценностей есть разница в налогообложении, а именно наличие НДС при безвозмездной передаче товаров, работ или услуг.
Невозвратную финансовую помощь могут оказывать ФЛП и юридические лица в пользу другого предприятия или отдельного человека (как работника, так и постороннего лица).
Как оформить безвозвратную финансовую помощь физическому лицу
Для того, чтобы оформить безвозвратную финансовую помощь физическому лицу и не иметь негативных налоговых последствий, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:
- если помощь конкретному человеку оказывает юрлицо, обязательно оформляется договор в письменной форме;
- если один человек дарит деньги другому в сумме более 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн), этот факт должен быть подтвержден нотариальным договором (исключение – договоры благотворительного пожертвования, не подлежащие обязательному нотариальному удостоверению);
- предприятие не может подарить физическому лицу сумму более 50 тыс. грн (исключение, когда нет ограничений – добровольные пожертвования и благотворительная помощь, которая должна быть указана в договоре).
Чаще встречается такой вид безвозвратной финансовой помощи, как помощь на лечение, которую предприятие оказывает работнику. Предприятие может оказывать помощь для лечения как в Украине, так и за границей. Кроме того, средства могут выплачиваться как непосредственно работнику, так и сразу перечисляться на реквизиты медицинского учреждения, проводящего лечение.
Если лечение указано как целевое назначение средств, предприятие должно потребовать от работника копии документов, подтверждающих необходимость лечения и факт его проведения. Это могут быть:
- платежные и расчетные документы;
- акты оказания услуг;
- медицинские заключения о необходимости лечения и медицинского обслуживания;
- договоры, если осуществляется предоплата на лечение.
Безвозвратная финансовая помощь – сколько налогов придется заплатить
Безвозвратная финансовая помощь облагается налогом в соответствии с видом, суммой и статусом предоставителя и получателя. К примеру, нерегулярная помощь на лечение работника освобождается от уплаты налога на доходы физлиц, военного сбора и ЕСВ.
В то же время систематическая помощь работникам (например, материальная помощь на оздоровление, которую получают медицинские работники и учителя перед ежегодным отпуском) облагается налогом как обычная зарплата.
Нецелевая материальная помощь работникам (для решения социально-бытовых вопросов, по семейным обстоятельствам), не носящая систематического характера, облагается налогом в зависимости от суммы:
- в 2024 году не облагается налогом совокупно за год сумма 4 240 грн;
- с суммы превышения взимается НДФЛ 18% и военный сбор 1,5% (ЕСВ отсутствует).
В случаях прощения долга работнику или подарков сотрудникам, в 2024 году не облагается налогом сумма, не превышающая 1 775 грн (25% минимальной заработной платы). С большей суммы удерживается НДФЛ 18%, военный сбор 1,5% и начисляется ЕСВ.
К тому же есть ограничения для признания расходов предприятия-крупнодоходника безвозвратной финансовой помощью:
- 4% прибыли из декларации предыдущего года – перечисление средств неприбыльным организациям (бюджетные учреждения, церкви, благотворительные фонды, политические партии и т.п.);
- 8% прибыли из декларации предыдущего года – перечисление средств некоторым спортивным организациям (ДЮСШ, центры олимпийской подготовки и т.п.).
Все, что больше лимита – включается в налоговые разницы и увеличивает финрезультат до налогообложения. Данные нормы действуют и для бесплатной передачи продуктов, работ или услуг.
С 24 февраля 2024 года эти ограничения не применяются, когда предприятие оказывает помощь в целях обеспечения обороны государства неприбыльным организациям, а именно:
- ВСУ;
- Нацгвардии;
- СБУ;
- воинским частям;
- подразделениям ГСЧС;
- другим легальным вооруженным образованиям;
- медучреждениям.
Целями, которые считаюся помощью для обеспечения обороны государства, могут быть:
- сбор средств на спецсчетах НБУ;
- специальные средства индивидуальной защиты (каски, военные бронежилеты);
- технические средства наблюдения;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- средства личной гигиены;
- продукты питания;
- предметы вещевого обеспечения военных;
- гуманитарная помощь в связи с агрессией РФ.
Относительно получателей безвозвратной финансовой помощи, являющихся субъектами хозяйствования, предоставленные средства признаются доходом и облагаются налогом согласно общим правилам налогообложения.