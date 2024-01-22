Безвозвратная финансовая помощь 2024 в Украине: как получить и правильно оформить

Если физическое лицо или организация получает средства, которые не нужно возвращать, с точки зрения налогообложения это считается безвозвратной финансовой помощью. При правильном оформлении такая помощь имеет налоговые льготы. О том, какие деньги можно считать безвозвратной финансовой помощью, кто может оказывать и получать помощь и как это правильно оформить, читайте в материале Фактов ICTV.

Безвозвратная финансовая помощь в Украине: что это и кто может получить

Понятие безвозвратной финансовой помощи – это сугубо налоговый термин, объясняющий налоговые случаи, когда средства переходят от одного лица к другому и не нуждаются в возврате. Чаще это происходит в следующих ситуациях:

дарение денег на целевое назначение или без него;

списание задолженности или отказ от взыскания долга;

передача средств взаймы без указанного срока возврата (с оформлением любого договора или даже без него).

То есть, когда в документе, удостоверяющем передачу средств, не указано, когда и сколько средств должен вернуть получатель, такие действия квалифицируются именно как безвозвратная финансовая помощь.

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Виды безвозвратной финансовой помощи посредством передачи средств на безвозвратной основе:

договор дарения;

договор пожертвования – отличается от договора дарения тем, что дарение происходит для достижения получателем определенной оговоренной договором цели;

нерегулярная выплата дополнительных средств работникам кроме зарплаты – выплачивается за счет собственных средств предприятия (материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов или в связи с семейными обстоятельствами);

целевое финансирование, например, помощь на лечение и медицинское обслуживание;

благотворительная помощь.

К безвозвратной финансовой помощи посредством передачи средств также приравниваются:

предоставление кредита или ссуды, размещение депозита без установления сроков возврата (кроме банковских депозитов по требованию и кредитов под бессрочные облигации);

невозврат аванса;

невозврат плательщиком единого налога возвратной финансовой помощи в течение года.

Виды безвозвратной финансовой помощи в виде неуплаты или списания обязательств:

невзысканная сумма задолженности по истечении срока исковой давности, если не были приняты меры по взысканию долга;

проценты по депозитам или кредитам, которые не уплачены или списаны;

возмещение уже списанной безнадежной задолженности;

прощение долга.

К безвозвратной финансовой помощи относятся именно деньги, в том числе иностранная валюта и акции. Если передаются товарно-материальные ценности, такая помощь может быть признана безвозвратной, если по ним не взимается задолженность. То есть, это трактуется как прощение долга.

Также в дарении денег и материальных ценностей есть разница в налогообложении, а именно наличие НДС при безвозмездной передаче товаров, работ или услуг.

Невозвратную финансовую помощь могут оказывать ФЛП и юридические лица в пользу другого предприятия или отдельного человека (как работника, так и постороннего лица).

Как оформить безвозвратную финансовую помощь физическому лицу

Для того, чтобы оформить безвозвратную финансовую помощь физическому лицу и не иметь негативных налоговых последствий, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

если помощь конкретному человеку оказывает юрлицо, обязательно оформляется договор в письменной форме;

не подлежащие если один человек дарит деньги другому в сумме более 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн), этот факт должен быть подтвержден нотариальным договором (исключение – договоры благотворительного пожертвования,обязательному нотариальному удостоверению);

не может предприятиеподарить физическому лицу сумму более 50 тыс. грн (исключение, когда нет ограничений – добровольные пожертвования и благотворительная помощь, которая должна быть указана в договоре).

Чаще встречается такой вид безвозвратной финансовой помощи, как помощь на лечение, которую предприятие оказывает работнику. Предприятие может оказывать помощь для лечения как в Украине, так и за границей. Кроме того, средства могут выплачиваться как непосредственно работнику, так и сразу перечисляться на реквизиты медицинского учреждения, проводящего лечение.

Если лечение указано как целевое назначение средств, предприятие должно потребовать от работника копии документов, подтверждающих необходимость лечения и факт его проведения. Это могут быть:

платежные и расчетные документы;

акты оказания услуг;

медицинские заключения о необходимости лечения и медицинского обслуживания;

договоры, если осуществляется предоплата на лечение.

Безвозвратная финансовая помощь – сколько налогов придется заплатить

Безвозвратная финансовая помощь облагается налогом в соответствии с видом, суммой и статусом предоставителя и получателя. К примеру, нерегулярная помощь на лечение работника освобождается от уплаты налога на доходы физлиц, военного сбора и ЕСВ.

В то же время систематическая помощь работникам (например, материальная помощь на оздоровление, которую получают медицинские работники и учителя перед ежегодным отпуском) облагается налогом как обычная зарплата.

Нецелевая материальная помощь работникам (для решения социально-бытовых вопросов, по семейным обстоятельствам), не носящая систематического характера, облагается налогом в зависимости от суммы:

в 2024 году не облагается налогом совокупно за год сумма 4 240 грн;

с суммы превышения взимается НДФЛ 18% и военный сбор 1,5% (ЕСВ отсутствует).

В случаях прощения долга работнику или подарков сотрудникам, в 2024 году не облагается налогом сумма, не превышающая 1 775 грн (25% минимальной заработной платы). С большей суммы удерживается НДФЛ 18%, военный сбор 1,5% и начисляется ЕСВ.

К тому же есть ограничения для признания расходов предприятия-крупнодоходника безвозвратной финансовой помощью:

4% прибыли из декларации предыдущего года – перечисление средств неприбыльным организациям (бюджетные учреждения, церкви, благотворительные фонды, политические партии и т.п.);

8% прибыли из декларации предыдущего года – перечисление средств некоторым спортивным организациям (ДЮСШ, центры олимпийской подготовки и т.п.).

Все, что больше лимита – включается в налоговые разницы и увеличивает финрезультат до налогообложения. Данные нормы действуют и для бесплатной передачи продуктов, работ или услуг.

С 24 февраля 2024 года эти ограничения не применяются, когда предприятие оказывает помощь в целях обеспечения обороны государства неприбыльным организациям, а именно:

ВСУ;

Нацгвардии;

СБУ;

воинским частям;

подразделениям ГСЧС;

другим легальным вооруженным образованиям;

медучреждениям.

Целями, которые считаюся помощью для обеспечения обороны государства, могут быть:

сбор средств на спецсчетах НБУ;

специальные средства индивидуальной защиты (каски, военные бронежилеты);

технические средства наблюдения;

лекарственные средства и медицинские изделия;

средства личной гигиены;

продукты питания;

предметы вещевого обеспечения военных;

гуманитарная помощь в связи с агрессией РФ.

Относительно получателей безвозвратной финансовой помощи, являющихся субъектами хозяйствования, предоставленные средства признаются доходом и облагаются налогом согласно общим правилам налогообложения.

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