Кабмин выделил ВСУ 9,6 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов

3 января правительство передало Силам обороны 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что 10% от военного НДФЛ будет направлено напрямую военным частям.

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— Недавно выделили рекордные 17,5 млрд грн на строительство фортификаций и направили 792 млн грн для насущных потребностей воинских частей, — напомнил Шмыгаль.

Он добавил, что осенью прошлого года исполнительная и законодательная власти слаженно приняли важное решение о перенаправлении средств НДФЛ, которые платят наши военные, из бюджетов общин в спецфонд государственного бюджета.

Таким образом, на этот год мы получили дополнительный ресурс — плюс 51 млрд грн на развитие ОПК и более 43 млрд грн — на производство дронов.

Оружие для ВСУ

В конце декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2023 году компаниям украинского ОПК удалось втрое нарастить производство оружия и техники по сравнению с 2022 годом.

Также есть чрезвычайно весомый рост производства боеприпасов, в частности для артиллерии. Системно разворачивается изготовление боеприпасов для отечественных дронов, увеличились количественные и качественные показатели производства ракет.

Источник : Кабмин

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