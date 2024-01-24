Как снять доллары с карты Monobank: инструкция

Для того, чтобы снять доллары с карты Монобанка, нужен банкомат и сама пластиковая карта. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как снять доллары с карты Монобанк.

Monobank — единственный банк в Украине, который не имеет собственных банкоматов и отделений. Для обслуживания клиентов он использует другие финансовые учреждения. Поэтому Монобанк позволяет снимать наличные не только в Украине, но и в любом банкомате мира. Комиссия за снятие наличных фиксированная.

Как снять доллары с Монобанка

Для того, чтобы снять доллары с Монобанка, необходимо иметь валютную карту в Monobank. Если долларовой и еврокарты нет, то клиенты Монобанка могут бесплатно ее оформить. Выпуск происходит мгновенно, а весь процесс занимает несколько минут.

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Снять средства можно с долларовой карты Монобанк в банкоматах, поддерживающих валютные операции. Комиссия за снятие в банкомате составит 0,9% от суммы снятия для собственных средств и 4% для кредитных.

Заказать наличные можно в кассе банков-партнеров — A-bank и Universal Bank и в некоторых отделениях Укргазбанка (перечень отделений можно узнать у службы поддержки банка). Комиссия за снятие средств в кассе отсутствует.

В некоторых отделениях Укргазбанка и Универсал Банка будет необходимо заранее заказать средства. Сделать это можно через службу поддержки Монобанка.

При получении валюты на кассе необходимо:

предоставить паспорт;

предьявить идентификационный код;

иметь доступ к мобильному приложению Monobank.

Снять наличные за границей можно в любом банкомате другой страны.

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